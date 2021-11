Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, la loro storia d'amore raccontata a Verissimo

13 novembre 2021 a

a

a

Largo alla storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, rispettivamente vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e opinionista de L’Isola dei Famosi, ed ex ballerino della scuola di Amici, nella puntata di oggi - sabato 13 novembre - a Verissimo.

Nino D'Angelo, la fuga da Napoli a causa degli "spari in casa". Poi la depressione e il tentativo di suicidio

Zorzi, milanese, 26 anni, diventa famoso grazie al docureality Riccanza andato in onda su Mtv. Poi partecipa nel 2018 come concorrente alla seconda edizione di Dance Dance Dance su Fox, e alla settima edizione di Pechino Express. Nel 2020 conduce Adoro!, il pre-show de La pupa e il secchione e viceversa insieme a Giulia Salemi, trasmesso in streaming su Mediaset Play prima di ogni puntata del reality. Nello stesso anno pubblica il suo primo romanzo Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri, edito da Mondadori. Tra il 2020 e il 2021 partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello VIP, dal quale ne esce il vincitore. Sempre nel 2021 è opinionista della quindicesima edizione del reality show L'isola dei famosi, su Canale5. Opinionista fisso al Maurizio Costanzo Show è dichiaratamente omosessuale. Da poco ha lanciato la linea di sex toys Tommyland.

Loredana Berté, "Ho smesso di tacere" la canzone contro la violenza sulle donne grazie a Ligabue

Stanzani, bolognese, 20 anni, sin da piccola si è appassionato alla danaza. Diventato campione italiano del metodo Pass, in precedenza aveva tentato senza fortuna la carta di Italia's Got Talent. Poi però ci ha riprovato con la scuola di Amici di Maria de Filippi. Il ballerino si è fatto valere al fianco di professionisti di successo come Andreas Muller, Stefano De Martino, Gabriele Esposito, Alessio La Padula e molti altri ancora. Ora lo storia d'amore con Zorzi.

Dalla sfolgorante carriera, all'amore per Silvio Testi: Lorella Cuccarini a Verissimo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.