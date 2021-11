Scene da un matrimonio, Anna Tatangelo racconta le nozze di Valentina e Mauro. Le anticipazioni

13 novembre 2021 a

Appuntamento alle ore 14, oggi sabato 13 novembre 2021, su Canale5 con una nuova puntata di Scene da un matrimonio, nuovo format del pomeriggio di Mediaset in cui Anna Tatangelo racconta le nozze di persone comuni.

Nella puntata di oggi i protagonisti sono Valentina e Mauro. Hanno 35 anni e da 8 convivono ad Anzio, in provincia di Roma. Si sono conosciuti dieci anni fa, quando lavoravano insieme in un agriturismo. Lei era la responsabile del personale di sala, lui un cameriere. Inizialmente tra loro è nata una profonda amicizia: Valentina era fidanzata con l’aiuto cuoco con cui viveva una relazione instabile e Mauro era il suo confidente. Quando la storia di Valentina finisce, lui è pronto a consolarla, ma passa ancora un anno prima che trovi il coraggio di baciarla. Da allora non si sono più lasciati. Insieme hanno superato un periodo molto difficile determinato dalla perdita del lavoro di entrambi nell’agriturismo. La famiglia li ha accolti come ha potuto, ma la disoccupazione e l’impossibilità di avere un’autonomia li faceva stare male. Provvidenziale è stato l’intervento di una zia che ha offerto loro una casa dove poter vivere soli. Da quel momento le cose sono cambiate e tutto ha ricominciato a girare per il verso giusto: entrambi hanno ritrovato un lavoro e Mauro ha deciso di chiedere a Valentina di sposarlo.

Anna Tatangelo anche come conduttrice e voce narrante di Scene da un matrimonio, ha conquistato tutti. Non che si dubitasse delle sue grandi capacità professionali ed artistiche, ma questa è la prima volta in cui appare al timone di un programma da sola. L’abbiamo vista in passato accanto ad altri volti noti come Carlo Conti a I migliori anni oppure come giurata a All Together Now. Chissà che, questa nuova versione, non possa farle aprire una nuova fase della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

