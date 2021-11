Lorella Cuccarini, ecco chi è: dalla sfolgorante carriera all'amore per Silvio Testi. Intervista a Verissimo

13 novembre 2021 a

a

a

Fine settimana con Verissimo su Canale 5. Anche oggi, sabato 13 novembre, e domani, domenica 14, sulla rete ammiraglia del Gruppo Mediaset, numerosi e autorevoli ospiti nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Oggi tra questi la showgirl Lorella Cuccarini. E' una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Nata il 10 agosto del 1965, quest'anno ha compiuto 56 anni. A lungo è stata protagonista del piccolo schermo, numero uno della danza moderna italiana per la quale ha iniziato a muovere i primi passi quando aveva nove anni, frequentando la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi. Prima apparizione televisiva a 12 nel programma Ma che sera, condotto da Raffaella Carrà. Poi ballerina di fila in diversi programmi, fino a diventare una vera e propria soubrette.

Fondamentale l'incontro con Pippo Baudo, avvenuto nel 1985. E' lui a lanciarla in Fantastico 6, facendole interpretare la sigla Sugar Sugar. L'anno dopo viene riconfermata in Fantastico 7 e finisce con essere eletta personaggio dell'anno. Pubblica anche il suo primo album, dal titolo Lorel, oltre ai dischi contenenti le sigle dei programmi in cui aveva partecipato sino ad allora. L'anno successivo oltre ad essere ospite nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, segue Pippo Baudo che passa all'allora Fininvest. Nel 1991 è lei stessa a condurre la versione invernale di Bellezze al bagno che prende il titolo di Bellezze sulla neve. Fase clou della sua carriera: le viene affidata la diretta di Buona Domenica, sempre su Canale 5.

Ancora: il suo primo cd dal titolo Voci ottiene il disco di platino e nel 1993 lei partecipa di nuovo al Festival di Sanremo, stavolta curando la conduzione sempre con Pippo Baudo. Vince due telegatti, colleziona altre esperienze e nel 2002 torna in Rai dove al fianco di Gianni Morandi conduce Uno di Noi. Poi ancora una collezione di esperienze professionali in televisione e non solo, fino a diventare una delle insegnanti di Amici. Lorella Cuccarini nel 1991 si è sposata con il produttore discografico e televisivo Silvio Capitta, più noto con lo pseudonimo di Silvio Testi. Hanno avuto quattro figli: Sara, Chiara, Giorgio e Giovanni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.