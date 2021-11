Serena Autieri torna in tv con Dedicato al posto di Linea Blu. L'amore con Enrico e il rapporto con l'Umbria

13 novembre 2021 a

Torna oggi - sabato 13 novembre 2021 - la trasmissione Dedicato, con la collocazione su Rai1 delle ore 14. Subito dopo il telegiornale e al posto di Linea Blu. La trasmissione che ha tenuto compagnia i telespettatori durante l'estate vedrà alla conduzione ancora Serena Autieri. "Non me lo aspettavo e neanche lo speravo. Il programma estivo è stata un’occasione, una palestra, un modo divertente per mettermi in gioco. A me piacciono le sfide e un programma quotidiano, tutte le mattine, era una novità, un esperimento. Quando il direttore di Rai1 Stefano Coletta mi ha proposto il sabato pomeriggio ero felice e fiera. Per ogni spettacolo, film, personaggio a cui lavoro ci metto il cuore, la pancia, la passione, mi impegno in tutto e per tutto" ha svelato l'affascinante artista. Invariato il format: dediche musicali che arrivano dal pubblico o dall’ospite presente in studio. Si canterà e suonerà dal vivo in studio anche con gli ospiti. Presenze fisse il maestro Enzo Campagnoli e Gigi Marzullo con le sue domande e la sua ironia.

Ma chi è Serena Autieri? Attrice, cantante e ora anche conduttrice, 44 anni, originaria di Napoli, negli ultimi venti anni è stata protagonista di tanti film al cinema ("Notte prima degli esami", "Femmine contro maschi", "Se mi lasci non vale") ma che per la tv e fiction (su tutte "L'onore e il rispetto" ma anche "Un posto al sole" e "Un passo dal cielo"). Tra i più piccoli è conosciuta anche per aver dato la voce nel cartoon Frozen al personaggio della principessa Elsa oltre ad aver cantato alcune delle canzoni tra cui "All'alba sorgerò". E' stata poi anche la protagonista di due videoclip delle canzoni "Vuoto a perdere" e "Se tu fossi qui" di Noemi.

La vita sentimentale. Dopo un presunto flirt con il collega Gabriel Garko, nel settembre 2010 ha sposato a Spoleto il manager Enrico Griselli con il quale tre anni dopo ha avuto la figlia Giulia Tosca (ora ha 7 anni). Negli ultimi mesi la coppia ha fatto notizia perché beccata due volte ad "amoreggiare" in pubblico. "Siamo fortunati. C'è l'amore e c'è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo. Riusciamo a ritagliarci i nostri spazi per noi. Lasciamo Giulia ai nonni e ci regaliamo weekend romantici, cene a due" ha svelato l'attrice in una recente intervista. La coppia ha l'Umbria come buen retiro. "Ci hanno presentati alcuni amici in comune in Umbria. Dicevano che eravamo uguali. Lui faceva il manager a Dubai, io saltavo da un set all'altro. Risultato? Per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti sono per telefono. Poi è arrivato un weekend sul lago di Como" e i due non si sono più lasciati.

