Linea Verde, oggi sabato 13 novembre su Rai1 dalla Puglia al Monferrato

Consueto doppio appuntamento con Linea Verde - storico format di Rai1 - nella mattinata di sabato: oggi 13 novembre 2021 Linea Verde Start va in Puglia (ore 12) mentre Linea Verde Life (ore 12,30) sarà dedicata alla zona del Monferrato.

Parte dalle Murge il cammino di Federico Quaranta in Linea Verde Start. In primo piano, una serie di mondi rurali e artigianali a partire dalla storia di un uomo di 75 anni, Ciccillo, che da sempre raccoglie erbe spontanee tra le Murge di Ruvo di Puglia. E ancora una masseria antica, ad Altamura, nella quale un gruppo di ragazzi ha ripreso la lavorazione della lana delle pecore autoctone, un giovane casaro che porta avanti l’antica tradizione dei latticini con passione e uno sguardo rivolto al futuro, e l’arte dei mosaici che si trasforma in digitale prendendo spunto dalle incisioni rupestri degli scavi di Gravina. Un viaggio che parte da Castel del Monte, il capolavoro di Federico II, per concludersi nel mare di Molfetta.

Linea Verde Life è invece dedicata a Casale e al Monferrato Casalese. Marcello Masi e Daniela Ferolla presenteranno le bellezze e le peculiarità di 9 località monferrine dove storia, arte e cultura si intrecciano con un’economia sostenibile, una grande attenzione all’ambiente e un’eccellente enogastronomia. Saranno protagonisti Casale, Cella Monte, Fubine, Murisengo, Ponzano, Rosignano, Sacro Monte di Crea, Murisengo, Vignale. Alla visita del centro storico di Casale si alterneranno le immagini della restaurata Cappella del Paradiso di Crea; gli “infernot” dell’Ecomuseo della Pietra da Cantone di Cellamonte cederanno il passo ai pregiati tartufi bianchi di Murisengo; krumiri e zabaione faranno riscoprire il gusto degli antichi sapori e una partita a tamburello sui campi di Vignale aiuterà a ritornare in forma in modo salutare; la gita sul Po a bordo dei tradizionali “barcè” permetterà di riscoprire la bellezza del fiume e della natura che lo circonda e i vantaggi della diga che genera energia green. Interviste a enologi e “trifulau” e carrellate sui vigneti artistici e allevamenti biologici completeranno il quadro di questo angolo di Piemonte ricco di storia e natura.

