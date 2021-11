Giampiero Galeazzi morto, cambia la programmazione Rai del fine settimana: gli speciali dedicati a Bisteccone

12 novembre 2021 a

Un personaggio indimenticabile, che ha lasciato un vuoto in tutti gli appassionati. Cronista sportivo e conduttore della Rai, per anni ha prestato la sua voce alle telecronache delle imprese sportive dei fratelli Abbagnale, del tennis e dello sport in generale. Al giornalista Giampiero Galeazzi, morto venerdì 12 novembre, il servizio pubblico rende omaggio con una programmazione dedicata. Previsto un omaggio anche nel pre e post match di qualificazione ai mondiali del Qatar del 2022 Italia-Svizzera dalle 20.30 su Rai1.

E' morto Giampiero Galeazzi, il celebre Bisteccone è scomparso a 75 anni

Dopo la partita, alle 23 andrà in onda Techetechetè dal titolo Ciao Giampiero e a seguire Testimoni e Protagonisti: Giampiero Galeazzi. Inoltre, sempre alle 23, nell’ambito della rubrica a cura di Rai Sport relativa al post partita di Italia-Svizzera e agli highlights degli altri incontri validi per la qualificazione ai Mondiali 2022, è programmato uno speciale dedicato alla scomparsa del grande giornalista Rai. Su Rai 3 sarà Blob alle 20 a riproporre frammenti in ricordo del giornalista. Su Rai Sport (canale 57) dalle 17.40 di venerdì 12 novembre fino alle 20.30 andrà in onda una pagina interamente dedicata a lui con materiali di repertorio, telecronache e interviste che lo hanno visto protagonista.

Giampiero Galeazzi, con la moglie Laura i figli Susanna e Gianluca entrambi giornalisti

Sabato 13 novembre il ricordo di Galeazzi passerà dai programmi di Rai1 Uno Mattina in Famiglia alle 08.30 e Italiasì! alle 17; Dribbling, con l’intera puntata in onda alle 18.25 su Rai2. L’omaggio prosegue domenica 14 a Domenica In, su Rai1 alle 14, e nella Domenica Sportiva su Rai2 alle 23.35. i ricordi di una vita con l’amica Mara Venier, la carriera, i successi, lo sketch con Stefano Masciarelli e Andrea Roncato. Sarà online anche la storica telecronaca della vittoria dei fratelli Abbagnale alle Olimpiadi di Seoul (1988). Una telecronaca diventata celebre, che ha reso gli Abbagnale ancora più leggendari. Giampiero Galeazzi è morto all'età di 75 anni.

