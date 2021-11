Paris Hilton, matrimonio con Carter Reum: tre giorni di festeggiamenti

12 novembre 2021 a

Un matrimonio da favola quello tra Paris Hilton e Carter Reum che si sono sposati ieri, 11 novembre 2021, nella villa di Bel Air del nonno della sposa. Blindatissimo il matrimonio, l'affascinante ereditiera ha però condiviso sui social una foto in abito bianco ("Il mio per sempre inizia oggi" ha scritto). All'evento erano presenti numerosi vip, tutti in abiti sfarzosi. I festeggiamenti dureranno tre giorni e ci sarà mezza Hollywood.

Hilton e Reum, entrambi quarantenni, si sono fidanzati ufficialmente a febbraio, ora le nozze. Lui le aveva organizzato un momento romantico sulla spiaggia, durante il quale le aveva donato l'anello preziosissimo che lei ha sfoggiato anche nel giorno delle nozze. Paris in passato era stata più volte a un passo dal matrimonio, senza mai giungere all'altare. Pronipote ereditiera di Conrad Hilton, fondatore della catena di hotel di lusso Hilton, il cui patrimonio è stimato in circa 800 milioni di dollari, il patrimonio di Paris Hilton ammonta a circa 300 milioni di dollari. Piuttosto turbolenta la vita privata della bella ereditiera: nel 2003 fu messo in commercio un video pornografico con il titolo 1 Night in Paris, dove Paris compare con l'ex fidanzato Rick Salomon. Tra il 2003 e il 2004 ha avuto una relazione con il cantante dei Backstreet Boys, Nick Carter. Ha avuto una relazione con Benji Madden, il chitarrista dei Good Charlotte. Poi la relazione con l'attore e modello Chris Zylka, nel 2017, poi è arrivato Carter, fresco marito.

Reum ha fondato con il fratello la VEEV Spirits e oltre a essere imprenditore ha scritto, sempre insieme al fratello, un libro di grande successo, Shortcut Your Startup: Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success. Anche lui ha 40 anni.

