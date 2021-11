Johnson Righeira e quella telefonata notturna a Andy Warhol: "Non ricordo neanche cosa gli ho detto"

12 novembre 2021 a

Stefano Righi, conosciuto anche come Aspro Marinetti, è stato uno dei due componenti dei Righeira, storico gruppo degli anni Ottanta, autore di pietre miliari per quella generazione come L'Estate sta finendo, Vamos a La Playa e No tengo dinero. I Righeira si sono sciolti definitivamente nel 2016 e si è parlato molto della loro separazione. Proprio Johnson Righeira, in un’intervista di qualche tempo fa al Corriere della Sera, ha parlato dei motivi dello scioglimento con Michael: “Sono gli stessi motivi, con aggravanti. Non abbiamo più niente da condividere. Sono riuscito a dilapidare i soldi man mano che li guadagnavo. Andava tutto così veloce, ma adesso io e lui non abbiamo più nulla in comune”, le sue parole ripescate dal passato.

Johnson Righeira, dall'arresto per droga alla fine dei rapporti con Michael: "Tornare insieme? Non credo proprio"

Nonostante la separazione dallo storico compagno artistico, Johnson Righeira è rimasto nel mondo della musica, anche se non è attivo come un tempo. Nel 2019 ha infatti collaborato coi La Bionda, pubblicando il singolo Formentera, mentre lo scorso anno ha fondato la sua etichetta discografica: la Kottolengo. In passato ha avuto anche problemi giudiziari. Nel 1993 infatti Johnson Righeira è stato arrestato con l’accusa di spaccio di stupefacenti ed è dovuto rimanere per ben 5 mesi in carcere, salvo poi essere assolto dopo il processo.

Johnson Righeira, l'esperienza del carcere con l'ex compagna Silvia: "I soldi? Dilapidati tutti"

In una recente intervista a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone, ha rivelato un retroscena particolarmente divertente legato al suo periodo d'oro. "Una telefonata a Andy Warhol davvero surreale - ha spiegato -. Tornavo a casa da una serata un po' movimentata ed ero un po' ubriaco. Ero riuscito a prendere il numero da un amico. Era notte e mi sono detto: 'Adesso ci provo'. Inaspettatamente lui ha risposto e io ho farfugliato di tutto. Ma non mi ricordo neanche cosa gli ho detto", le parole di Johnson tra le risate di Serena Bortone. Johnson che sarà tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno anche nella puntata di venerdì 12 novembre.

