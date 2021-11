La Bionda, i fratelli inventori della disco music: l'amore di Carmelo con Mary Pellegatta

12 novembre 2021 a

I La Bionda sono un duo musicale di cantanti e produttori, composto dai fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda, originari di Ramacca, la città di Cristiano Malgioglio. Sono noti anche col nome artistico D. D. Sound. Sono infatti considerati tra gli inventori della disco music italiana, divenuta poi internazionalmente nota come italo disco. Tra i pezzi scritti anche quelli più celebri dei Righeira come Vamos a la playa, No tengo dinero, L’estate sta finendo.

Per quanto riguarda uno dei due componenti del gruppo, Carmelo, ha sposato la celebre dialoghista Mary Pellegatta. Carmelo e Mary, insieme dal 1997 si sono conosciuti in occasione di Voci nell’ombra.

“Ventidue anni fa sono venuta al Festival, che allora si svolgeva a Finale Ligure, e l’avevo incontrato, ma noi ci conoscevamo già da qualche mese perché avevamo lavorato insieme - ha raccontato in una vecchia intervista la donna -; già da quel momento mi piaceva molto. In quei giorni del premio ragionavo proprio su questo mio nuovo sentimento e ricordo perfettamente che avevo raccontato tutto ad un collega omettendo però il nome di Carmelo e quando il premio finì fu proprio questo mio amico a dirmi di chiamarlo, infatti il giorno dopo ci siamo incontrati a Milano e da lì è cominciato tutto".

I Fratelli la Bionda, non solo sono protagonisti del mondo della musica, ma sono anche produttori, fondando i Logic Studios dai quali sono passati Lady Gaga, Rihanna, Laura Pausini, Vasco Rossi e molti altri Big della scena musicale internazionale. “Noi siamo nati come autori nel ’70 per Mia Martini con la canzone Piccolo Uomo che Michelangelo ha scritto per lei e poi abbiamo cominciato a scrivere per noi", le parole di qualche tempo fa. Nel 1974 i La Bionda hanno incontrato Amanda Lear e ne sono diventati produttori discografici, contribuendo al suo successo internazionale. I La Bionda sono tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di venerdì 12 novembre.

