L'Eredità, Federica ancora campionessa ma niente soldi: alla Ghigliottina non accoglie il Messaggero

La professoressa Federica si è confermata campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Nell'appuntamento di giovedì 11 novembre, Federica ha battuto al Triello Pierluigi e Chiara, che comunque torneranno protagonisti anche nella puntata di domani. L'insegnante si è presentata alla Ghigliottina con un montepremi da 150.000 euro, che però si è praticamente annullato, visto che la campionessa non ha azzeccato neanche un abbinamento. Cavo, Cavallo, Pace, Sant'Antonio e Dei e quindi il bottino si è ridotto a 4.688 euro. Per Federica dunque la parola chiave era Cielo. Soluzione che si è rivelata sbagliata, come da ragionamento poi espresso dal conduttore Flavio Insinna. La soluzione della Ghigliottina era in realtà

Nella puntata di mercoledì 10 era stata sempre Federica a presentarsi al gioco finale, dopo che al Triello l'ex campione Pierluigi era stato tradito da una risposta sbagliata sulla favola di Cenerentola.

Alla Ghigliottina la bravissima Federica aveva portato un montepremi da 160.000 euro, ridottosi a 20.000 dopo le parole Verità, Diritti, Dormire, Fumetti e Treviso. Federica aveva optato per la soluzione Nuvola, che però anche in quella circostanza non si è rivelata esatta. Il conduttore Flavio Insinna infatti ha come di consueto formulato il ragionamento grazie al quale la stessa campionessa ha capito come la parola chiave fosse in realtà Tv. Federica proverà a confermarsi campionessa anche nella puntata di venerdì 12 novembre, nel consueto appuntamento con L'Eredità, su Rai1 dalle 18,45.

