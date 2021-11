Romina Power, dai quattro figli con Al Bano Carrisi alle trasgressioni con Keith Richards e Paul McCartney

11 novembre 2021 a

Romina Power è una stella della musica italiana e internazionale, famosissima soprattutto per la storia d'amore e il sodalizio artistico con Albano Carrisi in arte Al Bano. Tanti i brani che hanno segnato intere generazioni, su tutte Felicità, Ci sarà e Nostalgia canaglia. Nata il 2 ottobre del 1951 sotto il segno della Bilancia negli Stati Uniti, tra le curiosità sul suo conto, in casa avrebbe 13 animali: 3 cani, 4 uccellini, 4 galline, 2 pesci rossi.

Romina Power, il sesso libero prima dell'incontro con Al Bano: "Era tutto easy, anche tra sconosciuti"

Da sempre pratica la filosofia buddhista ed è vegetariana. In una vecchia intervista a Repubblica ha rivelato di aver assunto Lsd insieme a Keith Richards a Roma, e di aver fatto una seduta spiritica a casa di Paul McCartney. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1970 Romina Power ha sposato il cantante Al Bano, con il quale ha dato vita anche a un proficuo sodalizio artistico. I due hanno avuto 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. In seguito alla scomparsa della figlia maggiore, Ylenia, i rapporti tra i due sono diventati molto complicati, fino a spingerli alla separazione. Al Bano in seguito si è legato sentimentalmente alla showgirl Loredana Lecciso, ma Romina Power ha sempre fatto affermazioni controverse riguardo il loro rapporto. Durante un’intervista a Verissimo di qualche tempo fa, ha infatti dichiarato che lei e Al Bano si amavano ancora.

Romina Power, la rivelazione: "Dopo Al Bano tanti corteggiatori, ma ho preferito la libertà"

Nel 2013 la cantante è tornata, dopo un lungo ritiro dalle scene, ad esibirsi nuovamente con lui. In passato ha avuto una relazione con Stash Klossowski, il “principe del rock”: tutto è accaduto negli anni ’60, prima che Romina conoscesse Al Bano. Romina Power è tra gli ospiti di D'Iva, lo speciale dedicato a Iva Zanicchi in onda su Canale5 giovedì 11 novembre. Tra gli altri ci saranno anche Rita Pavone, Gerry Scotti e Fausto Leali.

