Stasera in tv Che fine ha fatto Baby Jane. Franca Leosini e i personaggi di Storie Maledette

Stasera in tv, giovedì 11 novembre, secondo appuntamento, alle 21.20 su Rai 3, con Franca Leosini e il suo nuovo programma Che fine ha fatto Baby Jane?. Come vivono oggi i protagonisti del suo programma Storie Maledette? Cosa ne è stato? Dove sono? Cosa fanno? Dopo aver affidato la loro storia disperata e crudele a Franca Leosini sono rimasti lì, dietro le sbarre, a scontare il prezzo della pena. Ma dopo aver riacquistato la libertà, in che misura sono riusciti a riprendersi la vita, quella loro esistenza, spezzata insieme ad altre, dall’antica colpa? Il tempo è riuscito a mitigare il dolore e il rancore di chi a causa loro ha sofferto, oppure il passato continua a presentare loro il conto, rifiutando ogni riscatto alla colpa?

Franca Leosini ricostruisce, attraverso materiali di repertorio e docufiction, la vicenda umana e giudiziaria del protagonista della puntata, il cui volto viene svelato solo quando la conduttrice riporta lo spettatore nel presente. A questo punto compare il suo ospite com’è oggi, con tutto il peso degli anni di galera scontati. Protagonista della seconda puntata, dal titolo “Una, nessuna, Katharina”, è Katharina Miroslawa con la sua storia, iniziata a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 e passata dalle note della cronaca rosa a quelle della nera. Leosini l'ha incontrata per “Storie Maledette” nel gennaio del 2001, a Venezia nel Carcere La Giudecca.

La bellissima Katharina si esibiva danzando nei night club, sotto gli sguardi roventi degli avventori. A fermare la musica e la danza, furono due colpi di pistola, esplosi contro l’uomo che allora amava, dall’uomo che aveva smesso di amare. Per quel delitto, l’omicidio dell’amante, il ricco imprenditore Carlo Mazza – per il quale ha sempre negato ogni responsabilità - Katharina ha pagato alto il prezzo della pena. 21 anni e sei mesi fu la condanna inflittale nel febbraio del 1993 come mandante morale dell’omicidio. Che donna è oggi? Come vive e come convive con il suo passato? Lo scopriremo grazie a Che fine ha fatto Baby Jane.

