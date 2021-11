Wanda Nara, seno esplosivo durante il viaggio a Dubai: scatto hot con commento di Mauro Icardi | Foto

11 novembre 2021 a

Wanda Nara e Mauro Icardi fanno sempre più parlare. Tra presunti tradimenti, rotture e riconciliazioni, il filo tra divorzio e pace fatta ogni giorno si arricchisce di capitoli che sembrano appassionare i frequentatori delle cronache rosa. Dopo il flirt di Maurito con la China Suarez, che viene testimoniato di piccanti retroscena quotidiani, la coppia pare aver ritrovato un minimo di serenità, tanto da volare insieme a Dubai. E subito Wanda si è scatenata in uno scatto dei suoi, un selfie hot con scollatura generosa in primo piano. Una immagine che ha visto pure il commento di Icardi, che si è complimentato con la moglie con un laconico "Bella". "Sono quello che sono a causa di quello che sono", la didascalia scritta invece da Wanda.

Insomma, in queste ore la coppia è volata al caldo, a Dubai. A provarlo alcune stories pubblicate dai diretti interessati su Instagram. Wanda nei giorni scorsi aveva anche postato alcune immagini del jet privato sul quale ha viaggiato mentre il calciatore ha condiviso uno scatto del ristorante dove ha pranzato con la moglie, che ha puntualmente taggato come fatto più volte da quando ha riattivato il suo account social.

Ai più attenti inoltre non è sfuggito un dettaglio importante: sulla mano di Wanda Nara è riapparso l'anello nuziale che aveva tolto nelle passate settimane. Il particolare si nota nella storia allo specchio condivisa dall'imprenditrice argentina. Riconciliazione in corso pertanto? Pare di sì. Intanto a breve la moglie di Icardi dovrebbe rilasciare un'intervista esclusiva nella quale racconterà per la prima volta - per filo e per segno - cosa sta succedendo al suo matrimonio. Parlare di vita privata a questo punto sembra essere soltanto un esercizio inutile.

