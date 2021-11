Virginia Catellani, ecco chi è la nipote di Iva Zanicchi. Misteri social e lato b da favola

11 novembre 2021 a

Chi è Virginia Catellani? Fino ad ora in pochi ne hanno sentito parlare, mentre tutti conoscono la nonna. Virginia, infatti, è la nipote della celebre Iva Zanicchi. Ma cosa fa nella vita la nipotina dell'Aquila di Ligonchio che stasera, giovedì 11 novembre, prenderà parte a D'Iva, lo show di Canale 5 che celebra sua nonna? La splendida Virginia è natanell'aprile del 2002 e quindi non ha ancora compiuto vent'anni. E' considerata la piccola di casa. La mamma è Michela Ansoldi, figlia che Iva Zanicchi ha avuto con l'ex marito Antonio Ansoldi. Lei è una psicologa che si è sposata nel 1995 e tre anni dopo ha avuto Luca, poi la sorellina Virginia.

Catellani è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo, a differenza della nonna, artista amatissima e volto notissimo e molto apprezzato del piccolo schermo. Poche le informazioni che trapelano sulla vita privata della ragazza, sempre particolarmente riservata, attenta alla sua privacy. Non ha mai diffuso informazioni personali sui suoi profili social. Quello che è certo, è il suo strettissimo legame con la nonna.

In occasione dei suoi diciotto anni fu proprio Iva Zanicchi a farle gli auguri via social. Eravamo nel pieno del lockdown 2020 e l'artista le dedicò parole molto significative: “In questo giorno così importante sei diventata una grande Donna, ti festeggeremo come meriti appena finito questo periodo. Ti voglio un sacco di bene, la tua nonna. +18“. Festeggiamenti che poi ovviamente ci sono stati. Virginia Catellani vive a Monza, frequenta l'Isf College di Milano. Ma da grande cosa vorrà fare? Ancora non è chiaro o almeno non è noto al grande pubblico. Forse qualcosa verrà svelato nel corso della seconda puntata di D'Iva. Non è che per caso Virginia pensi di intraprendere la strada percorsa per anni con grande successo proprio dalla sua amata nonna Iva Zanicchi?

