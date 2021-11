Stasera in tv lo show D'Iva: Canale 5 celebra Iva Zanicchi. Anticipazioni ed ospiti

11 novembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 11 novembre, su Canale 5 appuntamento con D'Iva. La rete ammiraglia del Gruppo Mediaset, celebra la carriera di Iva Zanicchi. Cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex politica italiana, classe 1940, 82 anni il prossimo mese di gennaio, Zanicchi è una delle figure di spicco del mondo dello spettacolo del secondo Dopoguerra. Canale 5 la esalta con un programma che propone musica, inusuali duetti, show, battute e divertimento. Grandi ospiti anche questa sera, in occasione della seconda puntata, inizio alle ore 21,20.

Cugini di Campagna contro Maneskin, la polemica arriva a Quelli che...

Gerry Scotti si esibirà con Iva e Rita Pavone. L'inedito trio proporrà alcuni momenti importanti del percorso artistico delle due grandi cantanti italiane. Ma Rita Pavone non sarà la sola super ospite della serata. Sul palcoscenico anche Romina Power, altra donna che con suo marito Al Bano, ha segnato la musica leggera negli ultimi cinquant'anni. Annunciata inoltre la presenza di Rosario Flores, Fausto Leali, Lola Ponce, Cristiano Malgioglio e Virginia Catellani, la giovanissima nipote di Iva.

A Piazzapulita l'inchiesta nel mondo no vax: dai ritrovi carbonari agli aborti. Anticipazioni e ospiti

Con loro l’Aquila di Lingonchio duetterà, dialogherà e ricorderà i passi più importanti della sua straordinaria carriera: dall’esordio giovanissima nelle balere della Romagna, ai più importanti palcoscenici nazionali e internazionali. Da Castrocaro al Festival di Sanremo dove è salita sul palco per ben dieci volte. Ma anche il Madison Square Garden di New York e l'Olympia di Parigi, per non parlare dei concerti eseguiti praticamente in tutte le città italiane. Una stella, che continua a brillare ed essere protagonista nonostante abbia superato gli ottant'anni, pronta non solo a cantare, ma anche a rispondere a tono su qualsiasi polemica. Iva Zanicchi nel corso dello show non si limita alle note, ma mostra senza veli e senza timori il suo mondo interiore, raccontato con la proverbiale semplicità e con la solita allegria, caratteristiche principali di un vero e proprio punto di riferimento del mondo dello spettacolo.

A Dritto e Rovescio le nuove proteste no vax e il vaccino per i bambini. Ospiti e anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.