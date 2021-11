Lola Ponce, con Aaron Diaz le due figlie Erin e Regina: "Fare l'amore è la mia migliore palestra"

11 novembre 2021 a

Lola Ponce è un’attrice e cantante argentina, oltre a essere un sex symbol soprattutto all'inizio degli anni Duemila. E' diventata famosa in Italia per aver vinto, in coppia con Giò Di Tonno, il Festival di Sanremo nel 2008 con il brano Colpo di Fulmine. In precedenza aveva interpretato la zingara Esmeralda nell’opera Notre Dame de Paris, la sua prima esperienza in Italia, dopo che era stata presa nel 2002 per la versione spagnola della stessa opera.

All'anagrafe Paola Fabiana Ponce, è nata a Capitan Bermudez in Argentina il 25 giugno del 1982, sotto il segno del Cancro. Suo padre era italiano, mentre la madre è spagnola. Per quanto riguarda la vita privata, Lola Ponce è sposata con Aaron Diaz, attore e modello messicano. La coppia si è conosciuta sul set della serie El Talisman ed è convolata a nozze nel 2014 a Marrakesh. Dal matrimonio sono nate due figlie, Erin e Regina. “Mi hanno reso l’esistenza perfetta. Vengono a tutti i miei show e sono due mini me - ha raccontato a Vanity Fair in una vecchia intervista -. La maternità mi ha insegnato a essere forte, rispettosa nei confronti della vita, una donna con valori. Grazie alle mie figlie ho imparato a dare il meglio di me, anche nel lavoro".

In una passata intervista a Max, non ha nascosto il suo segreto di bellezza, piuttosto piccante: "Fare l’amore è per me la migliore palestra, il mio segreto per stare in forma. Aaron dice che io posso sedurlo in qualsiasi momento, dice che mi basta uno sguardo e lui cede", ha dichiarato tempo fa. Tra le curiosità sul suo conto, ha vissuto per molti anni a Roma. Proprio nella casa in cui abitava nella Capitale ha scoperto di essere incinta della sua prima figlia. E' una tifosa sfegatata della Roma. Lola Ponce è tra gli ospiti di D'Iva, lo speciale di Canale5 dedicato a Iva Zanicchi in onda giovedì 11 novembre.

