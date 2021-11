Stasera in tv a Piazzapulita l'inchiesta nel mondo no vax: dai ritrovi carbonari agli aborti. Anticipazioni e ospiti

11 novembre 2021 a

a

a

Le immagini dell'inchiesta di Fanpage.it nel cuore dei movimenti no vax e no pass al centro della puntata di Piazzapulita, stasera in tv, 11 novembre. Nel talk condotto da Corrado Formigli su La7, inizio alle ore 21.15, saranno proprio le proteste per le decisioni del governo in tema Covid, l'argomento principale. L'inchiesta nel mondo no vax e no pass realizzata da Fanpage.it arriva alla terza parte e focalizza l'attenzione sui ritrovi carbonari e "sui feti abortiti nei vaccini".

A Dritto e Rovescio le nuove proteste no vax e il vaccino per i bambini. Ospiti e anticipazioni

Ovviamente non solo Covid nel programma di Corrado Formigli. Si parlerà anche di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, e delle vicende che emergono dall'inchiesta sulla fondazione Open, una inchiesta ormai al centro del dibattito politico che vede ancora una volta l'ex premier attaccato frontalmente da avversari e persino da alleati. Nel confronto sui temi della politica non mancheranno riferimenti alle ormai sempre più vicine elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica. A che punto sono i giochi per incoronare il successore di Sergio Mattarella?

Su Rai1 prima puntata de Un professore: Dante tra i problemi del figlio Simone e l'attrazione per Anita

Numerosi e autorevoli gli ospiti, come sempre accade nel programma di Corrado Formigli. E' annunciata la presenza di Guido Crosetto, imprenditore e politico di Fratelli d’Italia, ma ci sara anche Vincenzo Spadafora, esponente del Movimento 5 Stelle, che domenica scorsa nel corso del programma di Fabio Fazio, ha fatto coming out svelando di essere omosessuale. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi parlerà dei problemi delle imprese. Tra gli ospiti Alberto Mantovani immunologo e direttore scientifico di Humanitas di Milano. Ci saranno anche i giornalisti Francesco Cancellato, Annalisa Chirico, Annalisa Cuzzocrea, Emiliano Fittipaldi e Antonio Padellaro. Selvaggia Lucarelli parlerà dei fatti e dei protagonisti della settimana, mentre non mancherà il racconto dello scrittore Stefano Masini. Una puntata che si annuncia particolarmente ricca e intensa, soprattutto relativamente alla parte dedicata al mondo no vax e no pass, tema dell'inchiesta Fanpage.it.

Focolaio dopo pellegrinaggio a Medjugorie: i positivi salgono a 100. C'è anche un convinto medico no vax. Cinque ricoverati in gravi condizioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.