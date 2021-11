Fausto Leali, quattro figli e tre matrimoni: Samantha e Deborah dalle prime nozze con Milena Cantù

11 novembre 2021 a

A chi?, Io amo, Mi manchi, Ti lascerò, Deborah, Io camminerò e tante altre. Sono soltanto alcune delle pietre miliari che Fausto Leali ha regalato alla musica italiana. Si tratta infatti di una leggenda della musica italiana. Nato a Nuvolento (in provincia di Brescia), sotto il segno dello Scorpione, la sua data di nascita è quella del 29 ottobre 1944.

Particolarmente turbolenta è la vita privata del cantante, all'interno della quale ci sono stati tre matrimoni e quattro figli. Le prime nozze sono state precedute dalla sua relazione con Mirella Gervasio. E' seguita la storia d’amore con Milena Cantù, sua prima moglie dal 1968 al 1983. Lei è una cantante e compositrice italiana, attiva nell’era beat della musica anni Sessanta. Una curiosità è che la Cantù, prima di innamorarsi di Fausto Leali, è stata la fidanzata di Adriano Celentano, la celebre Ragazza del Clan. La relazione con il Molleggiato è terminata 4 anni prima delle nozze con Leali, esattamente nel 1964. Insieme Leali e la Cantù hanno avuto due figlie, Samantha e Deborah.

Il secondo matrimonio è quello con Claudia Cocomello, da cui l’artista ha avuto i due figli Lucrezia e Francis Faustino Leali.Negli anni 90, Fausto Leali ha incontrato la donna che, nel 2014, sarebbe diventata la sua terza moglie: Germana Schena. Lei è nata 30 anni dopo di lui ed è stata notata dal cantante durante un live, dove era una corista di Leali. La coppia si è sposata con rito civile, a Foggia. Si è trattato del secondo matrimonio per la Schena. Dal suo ex marito ha avuto il figlio Andrea, con cui Fausto è particolarmente legato. Leali è tra gli ospiti della seconda puntata di D'Iva, lo speciale di Canale5 dedicato a Iva Zanicchi in onda giovedì 11 novembre, a partire dalle 21,30.

