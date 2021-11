Dritto e Rovescio, le nuove proteste no vax e il vaccino per i bambini. Ospiti e anticipazioni

11 novembre 2021 a

Stasera in tv, giovedì 11 novembre, su Rete 4 nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk di approfondimento ed attualità condotto da Paolo Del Debbio, inizio alle ore 21.20. Al centro dell'attenzione della puntata di stasera, in particolare la stretta del governo sulle manifestazioni. Nelle ultime settimane i nuovi contagi da Covid sono aumentati notevolmente e la città che sta vivendo la fase più difficile è Trieste, teatro per giorni delle proteste dei no vax e dei no pass. Inoltre i commercianti delle città che puntualmente vengono paralizzate dalle proteste, hanno denunciato che ci rimettono il 30 per cento degli incassi. Motivi che hanno spinto il governo a vietare gli assembramenti nei centri storici, autorizzando solo sit in in periferia. Una scelta che ha innescato l'ennesimo fiume di polemiche. La trasmissione darà voce alle proteste di no vax e no pass, ma anche ai cittadini costretti a vivere notevoli disagi per sopportare i problemi causati da chi vuole contestare pubblicamente le scelte dell'esecutivo Draghi sulla pandemia.

Naturalmente nel corso di Dritto e Rovescio saranno affrontati anche altri argomenti. Annunciato un dibattito sul vaccino per i bambini dai 5 ai 12 anni. In alcuni paesi le somministrazioni sono già iniziate, non ancora in Italia, cosa che dovrebbe avvenire molto presto. Ovviamente non manca chi è fortemente contrario. Si parlerà anche dell'ipotesi di limitare il green pass, concederlo, cioè, soltanto agli immunizzati e a chi ha già affrontato il virus. Significherebbe eliminare la possibilità di ottenerlo con il tampone.

Non solo il Covid nel corso della puntata condotta da Paolo Del Debbio. Il programma tornerà ad affrontare il tema delle occupazioni abusive e dei problemi di integrazione, in particolare di alcune comunità nomadi. Continuerà, inoltre, l'inchiesta sulle bufale no vax che si inseguono sulla rete e sui furbetti della certificazione verde. Tra gli ospiti in studio e collegati, annunciata la presenza di Davide Faraone, Andrea Ruggieri, Silvia Sardone, Gianfranco Librandi e Daniela Santanché.

