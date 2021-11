Nicola Di Bari, i quattro figli con la moglie Agnese Girardello e un passato da muratore

11 novembre 2021 a

Nicola Di Bari, all'anagrafe Michele Scommegna, è uno dei cantautori più amati dal pubblico. Le sue canzoni hanno segnato intere generazioni, da Il cuore è uno zingaro a Vagabondo, senza dimenticare La prima cosa bella, probabilmente il successo maggiore avuto dal cantante. Nato il 29 settembre del 1940 sotto il segno della Bilancia, Nicola Di Bari è nato nella Puglia rurale, poi si è trasferito a Milano per intraprendere la carriera di musicista.

Partito per diventare cantante si è ritrovato a fare il carpentiere e il muratore. Secondo i bene informati, andava al lavoro sempre con la sua chitarra e proprio i colleghi sarebbero stati a spingerlo a lasciare la cazzuola per lanciarsi nel mondo della musica. E' il quarto cantante che ha vinto il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive, nel 1971 (con Il cuore è uno zingaro) e nel 1972 (con I giorni dell'arcobaleno), vincendo anche Canzonissima nel 1971.

E' inoltre uno dei cantanti italiani più noti all'estero, in particolare in America Latina. Alcuni suoi brani sono pure stati reincisi in anni successivi da altri artisti: ad esempio Chitarra suona più piano, incisa da Mina nell'album Uiallalla, o La prima cosa bella, interpretata da Malika Ayane per la colonna sonora dell'omonimo film. Spesso nelle sue canzoni si ritrova il tema dell'emigrazione e il richiamo alla terra natia.

Per quanto riguarda la vita privata, Nicola Di Bari è sposato dal 1967 con Agnese Girardello, il suo primo amore conosciuto in età giovanile. In una intervista recente, il cantautore ha confessato di essere innamorato della moglie, dalla quale ha avuto quattro figli, come se fosse ancora il primo giorno di matrimonio. Oggi Nicola Di Bari ha sostanzialmente abbandonato le luci della ribalta. Ha comunque continuato a fare musica, soprattutto cover, pubblicando il suo ultimo album, La mia verità, nel 2014. Nicola Di Bari è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nel salotto di Serena Bortone, nella puntata in onda su Rai1 giovedì 11 novembre.

