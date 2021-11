Stasera in tv 11 novembre, su Rai1 c'è Un professore: Dante tra i problemi del figlio Simone e l'attrazione per Anita

11 novembre 2021 a

a

a

Appuntamento con la fiction in prima serata su Rai1, giovedì 11 novembre. A partire dalle 21,30 andrà in onda Un professore, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi tra i protagonisti. La storia è ambientata in un Liceo di Roma, dove appunto arriva un nuovo professore di filosofia, che durante le sue lezioni adotta metodi di apprendimento del tutto anticonvenzionali. Una curiosità: tutti gli episodi della serie portano il titolo di un filosofo diverso. Si comincia con Socrate, padre assoluto della filosofia occidentale, passando per Roland Barthes, esponente dello strutturalismo francese.

Alessandro Gassmann, il figlio Leo da Sabrina Knaflitz e un passato da buttafuori: "Mi piaceva fare a botte"

Nel primo episodio, Dante Balestra (il nome del protagonista) torna a Roma perché convocato dall’ex moglie in partenza per la Scozia, dove l’aspetta un nuovo posto di lavoro. Suo figlio Simone ha bisogno di lui per non restare solo e proseguire gli studi nel liceo che frequenta. Proprio qui Dante ha trasferito la sua cattedra, e inizia a lavorare facendo la conoscenza di colleghi e alunni. Fa subito amicizia con il docente di matematica, e colpisce l’attenzione dei propri studenti, ma non di Simone, che non cessa di manifestare la sua insofferenza verso di lui, grazie a un affascinante approccio anticonformista. Stando alle anticipazioni pubblicate sui siti specializzati, Simone non è solo turbato dall’arrivo del padre, ma anche da qualcosa di più intimo. Questa inquietudine si traduce nella crisi sentimentale con la ragazza, Laura (Elisa Cocco), che non capisce cosa gli accada. Sul finire dell’episodio intanto la madre di Manuel, Anita, posa per la prima volta gli occhi su Dante, nel cortile della scuola. Fra loro c’è un’antica amicizia che sta per riportare alla luce vecchi traumi.

Claudia Pandolfi, due figli: Tito con l'attuale compagno Marco De Angelis. La storia con Andrea Pezzi

Nel secondo episodio della prima puntata, Simone ha deciso di lasciare Laura ma è incapace di fornirle una spiegazione dei suoi sentimenti. Lei è distrutta, e a consolarla ci pensa proprio Dante, che credendo in una scelta impulsiva del figlio lo spinge a ripensarci. Dante non deve comunque occuparsi soltanto di suo figlio, ma prende a cuore anche il caso di Pin, uno studente del liceo che da giorni non viene più a scuola. Vive in condizioni drammatiche, e Dante si reca da lui per rassicurarlo: non è solo e può contare sull’aiuto della scuola. Insomma, tante storie che si intrecciano per una fiction che promette di avere un grande seguito di appassionati telespettatori.

Ricky Tognazzi, la figlia Sarah avuta con Flavia Toso e la simpatia per Papa Francesco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.