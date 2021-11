Uomini e donne, Andrea Nicole punge Alessandro e va avanti con Ciprian: bacio appassionato con lui

11 novembre 2021 a

a

a

Andrea Nicole Conte, prima tronista transgender della storia di Uomini e donne, dovrebbe essere al centro della puntata di giovedì 11 novembre del dating show curato da Maria De Filippi e in onda su Canale5 a partire dalle 14,45. Andrea Nicole infatti, dopo il momento di mercoledì 10 novembre dedicato principalmente a Ida Platano e Diego Tavani e alla tronista Roberta Ilaria Giusti la quale ha scelto di portare in esterna Luca, dovrebbe accomodarsi al centro dello studio. Per lei si sta avvicinando sempre di più il momento della scelta decisiva.

Uomini e donne, per Andrea Nicole niente bacio con Ciprian. Roberta fa piangere Luca: ecco perché

Per questo la tronista ha scelto di concentrarsi solo sulla conoscenza con Alessandro e Ciprian. In particolare Andrea Nicole sarebbe rimasta delusa dall’atteggiamento di Alessandro, reo secondo lei di non averla cercata quanto Ciprian intorno al quale ci sono molti dubbi, soprattutto da parte di Gianni Sperti, storico opinionista del programma. Proprio con Ciprian, Andrea Nicole ha scelto di fare un’esterna durante la quale, stando ad alcune anticipazioni, ci sarebbe stato un bacio appassionato. La puntata proseguirà poi con il momento dedicato ad Isabella Ricci, protagonista di un’accesa discussione con Armando Incarnato e Gianni Sperti. Proprio il cavaliere napoletano è ancora alla ricerca della donna della sua vita così come Biagio Di Maro.

Uomini e donne, per Andrea Nicole bacio con Ciprien a telecamere spente: ma Gianni Sperti non si fida di lui

Armando, dopo aver frequentato Marika e aver chiuso con lei, tornerà al centro dello studio, per una stagione nella quale ha espresso buoni propositi annunciando appunto la volontà di trovare una donna con cui costruire qualcosa d’importante. L'appuntamento quindi è su Canale5 a partire dalle 14,45 per un'altra puntata di Uomini e donne.

Uomini e donne, quanti baci nel trono classico: Andrea Nicole presa da Ciprian ma si fida più di Alessandro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.