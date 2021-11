Grande Fratello Vip 6, Gianmaria e Soleil si riavvicinano: piovono accuse da Sophie Codegoni e Alex Belli | Video

10 novembre 2021 a

Tempo di discussioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, con Gianmaria che parla insieme a Jessica (una delle tre gemelle), sul rapporto venutosi a ricreare con Soleil, sua ex fidanzata. Atteggiamento questo criticato da Sophie Codegoni. La principessa approfitta così per riferire all’imprenditore quanto la ex tronista le ha detto nei sui confronti, visto l’avvicinamento inaspettato tra lui e Soleil.

“Lei è convinta che tu l’abbia presa in giro per tutto il tempo”, ha detto Jessica, che ha quindi aggiunto: "Lei pensa che tu stia facendo questa cosa solo perché sei in nomination", le parole della principessa all'imprenditore, che dal canto suo ovviamente replica alle accuse: "Soleil se fosse così se ne sarebbe accorta".

Jessica consiglia Gianmaria

“Mi sono sempre sentito sotto giudizio”, ha aggiunto Antinolfi.

Sophie e Alex criticano Gianmaria e Soleil

Intanto Sophie Codegoni e Alex Belli si sfogano criticando durante una chiacchierata in sauna appunto Gianmaria e Soleil. Sophie non ha dubbi: quella di Gianmaria è tutta una strategia per essere salvato dalla Nomination. Secondo la modella, ogni volta che è al televoto, Gianmaria cerca un avvicinamento a lei o a Soleil per acquisire il consenso del pubblico. “Io non trovo coerenza nel vederli così dopo tutto quello che è stato detto - ha sottolineato la Codegoni -: le accuse che i due si sono reciprocamente rivolti sono troppo gravi per riuscire a ristabilire un rapporto così amichevole di punto in bianco". E anche Alex Belli sembra d'accordo: "Mi stupisco di Soleil sinceramente”, ha confessato l’attore. “Sono state usate parole ed accuse pesanti da parte di entrambi - ha ribadito Sophie -. Io do per scontato che nel momento in cui pensi determinate cose di una persona non hai stima di lei. Non mi capacito di come si azzeri tutto e si fanno cinque ore di chiacchierata".

