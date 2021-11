Claudia Pandolfi, due figli: Tito con l'attuale compagno Marco De Angelis. La storia con Andrea Pezzi

10 novembre 2021 a

Claudia Pandolfi, 47 anni il prossimo 17 novembre, è una delle attrici italiane più apprezzate dal pubblico. Un'attrice capace di interpretare sia ruoli drammatici che commedie, mentre la svolta nella sua carriera è stata con il ruolo di Alice ne Un medico in famiglia, fortunata serie di Rai1. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2006 ha avuto un figlio, Gabriele, dal cantautore Roberto Angelini. Successivamente si è legata a Marco Cocci.

Claudia Pandolfi, dai due figli al retroscena hot: "Io eterosessuale ma anche un po' lesbica"

Dal 2014 ha una relazione con il produttore cinematografico Marco De Angelis, padre del suo secondogenito, Tito, nato nel 2016. Ha una sorella, Enrica, con cui ha recitato in Ovosodo. In passato si è sposata nel 1999 con l’attore e doppiatore Massimiliano Virgili.

Claudia Pandolfi, il primo matrimonio finito dopo un mese e i figli Gabriele e Tito

Dopo appena 40 giorni di matrimonio tuttavia la Pandolfi ha lasciato il marito per Andrea Pezzi, l’attuale compagno di Cristiana Capotondi, in una fuga d’amore che per mesi riempì le cronache scandalistiche. L’attrice romana è tra i protagonisti del film in uscita di Paolo Costella Per Tutta la Vita e nella serie tv di Alessandro D’Alatri Un Professore, con Alessandro Gassmann.

Claudia Pandolfi, dall'esordio a miss Italia ai due figli con Roberto Angelini e Marco De Angelis

