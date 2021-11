L'Eredità, Federica torna campionessa ma alla Ghigliottina non accende la Tv

10 novembre 2021 a

Ancora una puntata avvincente a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. A ritornare sul trono di campionessa è stata la professoressa Federica, capace di superare al Triello Rachele e il campione uscente Pierluigi, tradito da una risposta sbagliata sulla favola di Cenerentola.

Alla Ghigliottina la bravissima Federica ha portato un montepremi da 160.000 euro, ridottosi a 20.000 dopo le parole Verità, Diritti, Dormire, Fumetti e Treviso. Federica ha optato per la soluzione Nuvola, che però non si è rivelata quella esatta. Il conduttore Flavio Insinna infatti ha come di consueto formulato il ragionamento grazie al quale la stessa campionessa ha capito come la parola chiave fosse in realtà Tv.

Federica tuttavia proverà di nuovo a confermarsi campionessa nella puntata di giovedì 11 novembre, sempre su Rai1 a partire dalle 18,45. Insieme a lei anche gli avversari battuti al Triello, vale a dire Pierluigi e Rachele. Appuntamento quindi a domani con un'altra puntata de L'Eredità e con Flavio Insinna. L'attesa dei telespettatori si concentrerà quindi di nuovo sulla Ghigliottina, il gioco finale che cattura l'attenzione di tanti appassionati e colleziona quotidianamente degli ottimi ascolti capaci di fare da "traino" al Tg1.

