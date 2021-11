Diletta Leotta, ancora un attacco da Paola Ferrari: "Mai stata con Can Yaman, ha altri amori nello sport"

10 novembre 2021 a

Paola Ferrari, storico volto Rai del giornalismo, ha ancora una volta attaccato Diletta Leotta, con la quale non riesce proprio a fare amicizia. Lo ha fatto durante la puntata di mercoledì 10 novembre di Un giorno da pecora, in onda su Radio Rai.

Prima ha polemizzato sulla scelta di Dazn di dire addio alla doppia utenza: "Trovo gravissimo, in generale, che si cambino dei contratti in corso - ha commentato -. Non amo Dazn come tanti italiani, l’altra sera stavo vedendo il derby e sulla televisione ho avuto problemi grossi, l’ho detto anche al mio amico Pardo, a cui ho spiegato che l’avevo dovuto vedere sull’ipad. E’ una scelta inopportuna in questo momento, potevano aspettare".

Poi, incalzata dai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, non si è tirata indietro sulle domande relative a Diletta Leotta, avventurandosi pure in qualche uscita sibillina sulla vita privata della bionda bordocampista: "L’ho vista l’altra sera con un look molto accattivante a San Siro, era molto carina - ha esordito benevola, per poi affondare il colpo sul flirt terminato con l'attore turco Can Yaman -. Ma col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. E certo che lo so, ma non posso dire di più".

La Ferrari ha preferito quindi lasciare il mistero sull'identità (secondo lei) del presunto fidanzato di Diletta. E anche alla domanda dei conduttori se il fortunato fosse un modello, la giornalista Rai ha ribadito: "Acqua, acqua. Dico solo che non è nella moda ma nello sport", ha dichiarato. Scatenando inevitabilmente la curiosità degli ascoltatori e non solo.

