Stasera in tv 10 novembre, su La7 Non è l'Arena, tra i temi di Massimo Giletti green pass falsi e prostituzione

Torna l'appuntamento con l'attualità su La7. In prima serata di mercoledì 10 novembre andrà in onda dalle 21,15 Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti. Tanti i temi affrontati. Si parte dalla pandemia da Covid, con i contagi che aumentano in tutta Europa, mentre l’Italia è il Paese più severo sulle regole per contenere il virus. Spazio poi alla sospensione del green pass al parlamento europeo che rischia di arrivare anche in Italia. Tra gli ospiti Francesca Donato, eurodeputata che ha ottenuto, grazie ad un ricorso, la possibilità di non esibire la carta verde, e con il senatore Mattia Crucioli. In studio Luca Telese, Pierpaolo Sileri, Nino Cartabellotta.

Sarà quindi affrontato il giallo della vaccinazione di Pippo Franco di cui si sta parlando da tempo. Lo stesso comico e conduttore è stato più volte intervistato sull’argomento, ma fino ad adesso non è stata data una risposta univoca e definitiva sul suo presunto green pass falso. Nel corso della trasmissione si discuterà pure dell’inchiesta della Procura di Roma sui green pass falsi in cui è coinvolto il medico romano dei vip Antonio De Luca.

Nella puntata di Non è L’Arena inoltre in primo piano l’inchiesta sul clan Casamonica e sulle loro case abusive. In studio anche uno dei membri della famiglia Luciano Casamonica. In questa fase di trasmissione ospiti Francesca Fagnani, Tommaso Cerno e Monica Lozzi. Infine il viaggio nel mondo della prostituzione e non solo, un viaggio nel sesso proibito tra festini in case private, orge e locali di scambisti. Per tutto questo appuntamento con Massimo Giletti a partire dalle 21,15 su La7.

