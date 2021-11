Andrea Griminelli, il flautista che ha Sting come testimone di nozze. L'amore per Rossana e le due figlie

10 novembre 2021 a

a

a

Andrea Griminelli è tra gli ospiti del concerto tributo a Ennio Morricone dove si esibiranno i ragazzi de Il Volo. Ma chi è Griminelli? Tra i flautisti più celebri d'Italia - ha lavorato con Pavarotti, Sting e Zucchero, ma anche proprio con Morricone - ha 61 anni ed è originario di Correggio in provincia di Reggio Emilia. Ha iniziato a studiare il flauto dando vita prestissimo alla sua carriera concertistica che lo ha portato nei più famosi teatri del mondo, impegnato con numerose orchestre e direttori di prestigio.

Risale al 1984 la prima collaborazione con Pavarotti: i concerti a Chicago e New York (Madison Square Garden) gli regalano la fama mondiale e così spesso affiancherà il maestro modenese. Al mega concerto di Londra (Hyde Park nel 1990), ancora New York (stavolta al mitico Central Park), a Parigi (Tour Eiffel) e Mosca (Piazza Rossa), andando a spezzare la consuetudine che li vedeva luoghi per musica rock e pop. Naturalmente si esibisce in concerti individuali per flauto traverso nei maggiori teatri italiani per poi continuare ad affiancare alcuni dei big della musica italiana come Andrea Bocelli (ancora New York nel 2011) e Zucchero (di nuovo New York, 2014) accompagnandolo nell'iconico Miserere. Il 20 novembre 2019 ha organizzato il concerto benefico Griminelli & Friends a Reggio Emilia per il suo sessantesimo compleanno, con ospiti Zucchero, Sting e altri colleghi. Ha ricevuto le onorificenze di Cavaliere della Repubblica (1991) e Ufficiale al merito (2003). Ha pubblicato quattro album.

La vita privata. Andrea è sposato con Rossana Redondo dal 2008. Ex modella, stilista, conduttrice colombiana, ma anche ingegnere elettronico, Rossana è anche la madre delle sue due figlie: Sofia e Alessia. Al matrimonio di Andrea e Rossana ha partecipato anche Sting, che è stato suo testimone di nozze insieme a Paolo Barilla.

