Il Volo, chi è Gianluca Ginoble: la storia con la misteriosa Francesca e il flirt con Pasqualina Sanna

Gianluca Ginoble è un tenore famosissimo, conosciuto in tutto il mondo per essere uno dei componenti del gruppo Il Volo insieme a Ignazio Boschetto e Piero Barone. Classe 1995, Gianluca Ginoble è nato a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, l’11 febbraio, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Nel 2009, vale a dire all’età di 14 anni, ha debuttato sul piccolo schermo nel programma Ti lascio una canzone dove ne è uscito vincitore.

Per quanto riguarda la vita privata, durante una recente puntata di Verissimo, talk show in onda su Canale5, ha confessato di essere felicemente fidanzato con una ragazza abruzzese di cui, però, non si sa assolutamente nulla, se non che si chiama Francesca. Di lei ha rivelato soltanto che sarebbe molto somigliante a una nota conduttrice della tv, proprio Silvia Toffanin. Grazie al suo lavoro, ha avuto modo di viaggiare spesso, infatti è stato in Messico, in Brasile, in Argentina, in Russia e in tanti altri paesi. Uno dei suoi artisti preferiti è Andrea Bocelli.

Tra le curiosità sul conto del gruppo di tenori, Il Volo, secondo un articolo pubblicato qualche tempo fa dal settimanale Oggi, guadagna cifre che si avvicinano anche al milione di euro, a seconda di dove sia il concerto: fino a 500mila euro negli States, il doppio fuori dagli Usa.

Secondo i ben informati, Ginoble con i primi guadagni avrebbe comprato, tra le altre cose, una Bmw da regalare ai genitori. In passato gli sono stati attribuiti flirt vari, tra cui uno con con Mercedesz, la figlia di Eva Henger, ma senza un seguito importante. Pare anche che abbia avuto una storia con la fotomodella sarda Pasqualina Sanna, ex concorrente de La Pupa e il Secchione. Ginoble, insieme a Barone e Boschetto, è tra i protagonisti del Tributo a Ennio Morricone, in onda in replica su Rai1 mercoledì 10 novembre.

