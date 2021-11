Il Volo, Paolo Barone nel trio: l'amore con la figlia di Allegri finito per i troppi impegni di lavoro del tenore

10 novembre 2021 a

Piero Barone è un cantante tenore, componente del gruppo Il Volo, insieme a Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Nato a Naro, in provincia di Agrigento, il 24 giugno del 1993, il giovane è alto circa 175 centimetri e pesa poco più di 70 chili. Figlio di Eleonora Ognibene e Gaetano Barone, è cresciuto con i suoi genitori e i fratelli Francesco e Mariagrazia.

A spingerlo nel mondo della musica è stato il nonno Pietro, che gli ha consentito di divenire un tenore sostenendolo sia mentalmente che economicamente, pagandogli le lezioni di canto fin da quando era piccolo.

A soli 16 anni Piero Barone ha partecipato al talent Ti Lascio Una Canzone, condotto da Antonella Clerici. Il regista del programma lo ha notato e lo ha affiancato appunto ai due giovani Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, dando così vita al trio Il Volo. Per quanto riguarda la vita privata, in passato il cantante ha avuto una relazione molto seria con Valentina Allegri, figlia dell’ allenatore della Juventus Massimiliano. La coppia si è poi lasciata per via degli eccessivi impegni lavorativi di Piero. Successivamente Piero ha avuto una relazione con la Iena Veronica Ruggeri, ma anche questa storia è arrivata al capolinea.

A livello musicale, Il Volo, molto seguito su Instagram, ha trionfato al Festival di Sanremo 2015 con Grande amore, mentre nel 2019 il gruppo si è classificato terzo con Musica che resta. Piero Barone ha conseguito il diploma di scuola superiore solamente nel 2018: aveva infatti 24 anni quando ha sostenuto l’esame di maturità. Tuttavia è stato un grande traguardo per via degli impegni lavorativi che l’hanno tenuto lontano dagli studi in tutti questi anni. Piero Barone e i suoi compagni de Il Volo è tra i protagonisti della replica della puntata del Tributo a Morricone, in onda mercoledì 10 novembre.

