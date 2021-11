Federico Zampaglione, "la pandemia mi aveva bloccato". Il matrimonio con Giglia Marra e la relazione con Claudia Gerini

10 novembre 2021 a

a

a

Federico Zampaglione sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto di Rai1 che vede Serena Bortone alla conduzione, nella puntata di mercoledì 10 novembre 2021. Cantautore, registe e sceneggiatore, il frontman dei Tiromancino parlerà del nuovo album "Ho cambiato tante cose" arrivato dopo un momento per niente semplice: "La pandemia mi aveva bloccato" ha svelato il cantautore facendo riferimento alla vena artistica.

Claudia Gerini contro Virginia Raggi, branco di cinghiali nel parco davanti alla scuola: "Meglio scappare" | Foto

Romano, 53 anni, Zampaglione con i suoi Tiromancino sono in pista dal 1989. Con l'album La descrizione di un attimo ottennero grandi riconoscimenti di critica e pubblico, anche grazie al brano Due destini, colonna sonora de Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek. Ma Federico è appunto un artista poliedrico e non c'è solo musica nella sua vita, ma anche regia e lungometraggi: ha curato infatti la sceneggiatura e la regia per il videoclip del brano Un tempo piccolo, con il quale ha vinto il primo premio Cinecittà e Cinefestival di Ravello come "Miglior videoclip italiano". L'esordio nei film risale al 2007 con Nero Bifamiliare in cui recita la sua allora compagna Claudia Gerini. La coppia fa bis nel 2013 con Tulpa - predizioni mortali e poi Zampaglione pubblica un altro film nel 2021, Morrison.

Claudia Gerini: "Vorrei un bambino in affido, assurdo non poterlo avere"

A livello di vita privata, non tutti sanno che proprio quest'estate Federico Zampaglione è convolato a nozze con la sua nuova anima gemella, l'attrice Giglia Marra. Il matrimonio del frontman dei Tiromancino si è celebrato in Puglia, nella Chiesa Madre Santa Maria Assunta di Mottola, paese di origine della Marra che su Instagram, accanto alla foto in abito da sposa assieme al marito, ha scritto: "Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate! Grazie". Fra gli invitati la marciatrice medaglia d’oro olimpionica Antonella Palmisano, anche lei mottolese. Il cantante e l’attrice, fra cui corrono 14 anni di distanza, stanno insieme da più di quattro anni, e il matrimonio era nell'aria da tempo. Prima di lei, Zampaglione è stato legato per più di dieci anni con la bellissima attrice romana Claudia Gerini (la relazione è naufragata nel 2016). Dal loro amore è nata la figlia Linda, nel 2009: è stata proprio lei ad accompagnarlo all'altare con Giglia.

Claudia Gerini, dalla figlia avuta con il leader dei Tiromancino alla passione per il Taekwondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.