Nino D'Angelo, dal successo di 'Nu jeans e 'na maglietta alla depressione e al tentato suicidio. L'amore per Annamaria

09 novembre 2021 a

a

a

Nino D'Angelo è il concorrente vip de I Soliti Ignoti, il quiz game in onda su Rai1 dopo il telegiornale e condotto da Amadeus. Il cantante partenopeo cercherà di vincere soldi da donare in beneficenza.

D'Angelo, 64 anni, originario di San Pietro a Patierno, quartiere di Napoli - all'anagrafe Gaetano D'Angelo - è un apprezzato cantautore e compositore, ma anche attore e sceneggiatore. Primo di sei figli, la sua infanzia fu molto difficile: lasciò presto la scuola per lavorare come commesso. La svolta grazie alla partecipazione a Voci Nuove di Napoli, così nel 1976 riuscì a pubblicare il suo primo 45 giri - A storia mia ('O scippo), pubblicato grazie a fondi familiari - che ebbe discreto successo in ambito regionale. Da cantante di matrimoni al vero successo il passo fu breve. Esordì nel cinema (con Mario Merola) e agli inizi degli anni Ottanta spiccò il volo con l'accoppiata disco e film di 'Nu jeans e 'na maglietta. L'album vendette più di un milione di copie, e il film, pur avendo aspettative molto basse, tenne invece testa negli incassi a Flashdance. Da questo momento cominciò il "fenomeno Nino D'Angelo" inconfondibile col suo caschetto biondo, il più famoso in Italia dopo quello di Raffaella Carrà e Caterina Caselli. Nel 1983 pubblica in successione due album che lo proiettano verso il successo nazionale: Sotto 'e stelle e Forza campione. In questo periodo interpretò anche alcuni film che sbancano al botteghino tra cui: La discoteca, Uno scugnizzo a New York, e Popcorn e patatine. Si aprono le porte anche del piccolo schermo le trasmissioni televisive lo invitano come ospite su diverse reti nazionali da Pippo Baudo a Raffaella Carrà. Nel 1985 raggiunse la Top Ten delle classifiche nazionali con l'album Eccomi qua, che creò le premesse per il suo esordio dell'anno seguente al Festival di Sanremo, dove presentò Vai, dove solo il singolo vendette più di 80mila copie. Divenne l'artista napoletano più conosciuto nel mondo con una serie di concerti all'estero. La canzone Napoli tratta dal film Quel ragazzo della curva B, divenne un inno per i tifosi di calcio napoletani che accompagnò la squadra azzurra negli anni del primo scudetto di Diego Armando Maradona.

Nel 1990, dopo la scomparsa dei suoi genitori, Nino entrò in un periodo di depressione. Provò a smettere i panni del cantante che vendeva album, cercando in sé stesso "le emozioni più profonde per scrivere i brani". Da allora, dopo un tentativo di suicidio ("Ho spinto sull’acceleratore..," ha raccontato di quel giorno in autostrada che voleva farla finita) si professa cattolico e si sente legato a san Gennaro. Cambiò pure look con un taglio più casual. Nel 1999 pubblica il libro L'ignorante intelligente, un'autobiografia che racconta le sue umili origini. Dal 2006 al 2010, per nomina diretta di Antonio Bassolino, è stato il direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Tornerà altre cinque volte a Sanremo, Senza giacca e cravatta la canzone più apprezzata. D'Angelo si è sposato giovanissimo, nel 1979 all'età di 22 anni, con Annamaria Gallo da cui ha avuto due figli (Antonio e Vincenzo).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.