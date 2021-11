L'Eredità, Pierluigi nuovo campione ma alla Ghigliottina non chiude il cerchio

09 novembre 2021 a

a

a

Si chiama Pierluigi il nuovo campione de L'Eredità, il quiz game in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna. Ma alla Ghigliottina non riesce a essere performante come lo è stato per tutta la puntata di oggi martedì 9 novembre. Pierluigi - sviluppatore di software con il sogno nel cassetto di ammirare la terra dallo spazio e con una grande passione per i quiz - potrà però riprovarci.

L'Eredità, Claudio nuovo campione. Alla Ghigliottina sbaglia movimento e vede sfumare 22.500 euro

Pierluigi si è presentato alla Ghigliottina per vincere il montepremi da 26.250 euro, Le parole da mettere insieme erano acqua, occhi, camminare, luna e fuoco. Il neo campione tenta con piena anche se ammette "di aver brancolato al buio per tentare la soluzione, forse per colpa dell'emozione della prima volta". La parola vincente era però cerchio.

L'Eredità, Linda nuova campionessa ma sbaglia la Sentenza e alla Ghigliottina arriva la beffa

Al triello Pierluigi aveva avuto la meglio contro Federica, campionessa in carica, e Tiziana rispondendo a una domanda sulle sanguisughe e sulla scoperta su come poteressere prevedere il meteo, in particolare i temporali. Una triello da 210mila euro che, dopo vari dimezzamenti, diventano 26.250. Pierluigi, così come Federica e Tiziana ci riproveranno nella puntata di domani.

L'Eredità, Teodorino nuovo campione: trionfo da Leggenda alla Ghigliottina con 65.000 euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.