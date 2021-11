Grande Fratello Vip, Nicola Pisu contro Miriana Trevisan: “Meriti un uomo che ti tratti male”

09 novembre 2021 a

Doveva essere amore e invece è finito in litigio. Tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, concorrenti protagonisti nel Grande Fratello Vip, il reality in onda su Canale5, sono volati paroloni durante la puntata di lunedì 8 novembre 2021. Il dibattito tra i due è stato di quelli accesi. Al momento delle nomination, infatti, il figlio di Patrizia Mirigliani ha detto: “Secondo me Miriana mi ha preso in giro, ad esempio oggi mi ha detto la storia tra di noi è chiusa. Qualche giorno fa invece diceva che ci saremmo potuti conoscere anche al di fuori”. La risposta della showgirl è stata immediata: “Per la stessa ragione nomino Nicola, questa parte del suo comportamento non mi piace, tu sei fisico e io volevo bloccare questa cosa”.

Poi l'affondo. "Vai da chi ti tratta male, è quello che meriti” è la frase di Pisu che fa scendere il gelo nella casa e nello studio. "Una frase da maschilista" la reazione delle donne del GF, così interviene anche Alfonso Signorini chiedendo le scuse del figlio di Patrizia Mirigliani: “Scusati, anche a voce alta, devi vergognarti. Vergognati. Certe scemenze non le accetto”. “Ma come ti permetti? Ma che ne sai della mia vita? Vergognati!”, ha poi urlato Miriana. E Pisu ha chiesto giustamente scusa.

In precedenza Miriana non aveva gradito alcuni atteggiamenti del figlio di Patrizia Mirigliani nel corso degli ultimi giorni, tanto da portarla a considerare definitivamente naufragata la loro breve relazione: "In questi due giorni del mio compleanno gli avevo detto che avrei preso le distanze perché sapevo che mio figlio avrebbe guardato e lui ha dimostrato tutta la sua freddezza" ha raccontato la showgirl.

