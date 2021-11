Stasera in tv, il Collegio: il rischio espulsione, la lezione di giornalismo e i nuovi amori

09 novembre 2021 a

Stasera in tv, martedì 9 novembre, su Rai 2 nuovo appuntamento con il Collegio. E' il docu-reality che propone il secondo canale della televisione di Stato. L'edizione di quest'anno, esattamente la sesta, è ambientata nel 1977. Inizio alle ore 21,20. Due alunni sono costretti a dover studiare più degli altri per superare la prova che è stata loro assegnata dal preside: hanno mancato di rispetto al professor Maggi. La pena per chi non supererà la prova sarà l’espulsione dal Collegio stesso. Occorre dunque il massimo impegno per evitare di trovarsi fuori dalla scuola. Riusciranno a farcela oppure dovranno rassegnarsi all'espulsione per non aver rispettato un insegnante durante la sua opera di formazione?

In classe, inoltre, ci sarà una novità tra i professori, poiché uno di loro dovrà allontanarsi e sarà sostituito per qualche giorno. Una classica supplenza che spesso può risultare significativa per gli studenti, sia dal punto di vista positivo che negativo. E' inoltre previsto l'arrivo del momento della prima proiezione di un film, della prima gita fuori dal cancello, a cui potrà partecipare solo chi lo merita. Ma non mancherà nemmeno una lezione di giornalismo. Così come non mancheranno coloro che si faranno notare per le loro intemperanze. Come sempre accadeva in quegli anni, sono destinati a diventare gli osservati speciali.

Sono annunciati inoltre i malumori nel refettorio della mensa per i menu che verranno proposti ai ragazzi. Soltanto aspetti negativi? Ovviamente no. Le simpatie continueranno a sbocciare, come accade da sempre sui banchi di scuola. E ovviamente alcune di queste simpatie sono destinate a trasformarsi in sentimenti più intensi. Non manca nemmeno il rovescio della medaglia, costituito dalle antipatie che sono sempre puntuali nella vita di una classe. Accadeva cinquant'anni fa e continua accadere anche ora, tra l'altro con l'odiosa amplificazione dei social, purtroppo sempre più evidente.

