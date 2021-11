Stasera in tv DiMartedì: il futuro italiano legato al nuovo Presidente della Repubblica

09 novembre 2021 a

L'aggiornamento sulla pandemia Covid con la situazione in Italia e nel resto del mondo; le polemiche politiche; i giochi per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica; gli attacchi frontali tra i leader dei partiti (l'ultimo tra Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle e Matteo Renzi di Italia Viva); i problemi legati alla situazione economica. Sono i principali temi della puntata di stasera in tv, martedì 9 novembre, di Dimartedì, il talk condotto da Giovanni Floris e in onda sulle frequenze di La7 a partire dalle ore 21,15.

Grande attenzione sulla situazione pandemica nel nostro Paese. E' molto difficile prevedere cosa accadrà nelle prossime settimane, ma alcuni aspetti sono già chiari. Lo stato di emergenza verrà sicuramente prorogato, così come accadrà per il green pass. Il governo, inoltre, vuole accelerare i tempi sulla somministrazione della terza dose di vaccino e cercare di fare tutto il possibile per convincere chi ancora non ha aderito alla campagna a lasciarsi iniettare il siero. Sul fronte politico il futuro ruota tutto intorno alla nuova presidenza della Repubblica. Se il successore di Sergio Mattarella sarà davvero il premier Mario Draghi, si dovrà andare incontro ad un nuovo governo. In caso contrario va individuato un candidato che possa essere gradito al numero più ampio possibile di parlamentari.

Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti della puntata del talk condotto da Giovanni Floris. Saranno ufficializzati in serata.

