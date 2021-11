Matrimonio a prima vista 2021, proposta di giochi erotici: tra Dalila e Manuel è caos

09 novembre 2021 a

a

a

Questa sera, martedì 9 novembre 2021, andrà in onda la settima puntata di Matrimonio a prima vista con l'attesa reunion delle tre coppie in gioco nel programma in onda su Real Time. Secondo le anticipazioni, farà particolarmente rumore la coppia formata da Dalila Cantagallo e Manuel Felici. Perché se la coppia formata da Martina e Davide sembra non avere futuro e quella che vede Sergio e Jessica ben indirizzata, quella formata da Dalila e Manuel è la più altalenante.

Matrimonio a prima vista 2021, le coppie si riuniscono: due su tre sono in difficoltà

All'inizio Dalila e Manuel sono partiti bene dimostrando una notevole complicità di intenti e in particolare un incredibile feeling fisico. Ma con il passare delle puntate questa sintonia è andata ad affievolirsi facendo intravedere delle crepe importanti nella coppia, così gravi da mettere a rischio il finale del loro percorso di marito e moglie. Nella prima reunion tra coppie - la quinta puntata - Dalila aveva seminato dubbi sul comportamento di Manuel: il dubbio è che venisse trattata bene indistintamente da chiunque fosse stata la scelta capitata al marito. “Lui si comporta così, ma l’avrebbe fatto anche con un’altra, preso dall’esperimento?“ è stata la sua domanda. A cui Manuel ha provato a rispondere scrivendo una lettera - come suggerito dal coach Favaretto - che però non è mai arrivata a destinazione perché rimasta inevasa. Così a chiedere una consulenza, ma stavolta di coppia, è stata Dalila. La sessuologa Nada ha detto la sua: di fatto la ragazza non ha voluto dare una seconda chance al marito non riuscendo a mettere da parte le sue paure.

Matrimonio a prima vista 2021, litigio tra Dalila e Manuel: "Tu mi rendi quella che non voglio essere"

E proprio nel consulto è uscita fuori la bomba, che riguarda una proposta a dir poco indecente: Dalila ha dichiarato che il marito, fin da subito, le ha chiesto di fare con lui dei giochi erotici, mettendo da parte la conoscenza emotiva e caratteriale che invece a lei ora manca. Una proposta che ha mandato su tutte le furie Dalila mettendo nel caos la coppia.

Matrimonio a prima vista, Davide: "A Martina toglierei il pigiama a morsi". Ma lei va via di casa

