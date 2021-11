Fuori dal Coro stasera in tv, le anticipazioni: vaccino, caro bollette, ladri di case e sballo tra gli adolescenti

09 novembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, martedì 9 novembre, come tutte le settimane su Rete 4 torna Fuori dal coro, il programma condotto dal giornalista Mario Giordano. Inizio alle ore 21.25 per un talk che spesso punta il dito sui principali problemi dei cittadini e che volentieri ha dato voce anche a minoranze e posizioni non troppo condivise. Ancora una volta è il green pass a finire al centro dell'attenzione, così come l'efficienza del vaccino anti Covid. Ha funzionato la linea politica del governo guidato da Mario Draghi? Sono aumentati gli italiani che si sono sottoposti al vaccino? In una nota è la stessa produzione a spiegare che durante la puntata saranno analizzati "tutti i limiti, le problematiche, le incongruenze relative al green pass, con i cittadini che risultano ancora positivi ma che hanno la certificazione verde attiva".

L'emergenza Covid e i giochi per il nuovo Presidente della Repubblica al centro della puntata di Cartabianca

Servizio anche da Watford, dove il 99% delle persone risulta vaccinato, ma nonostante ciò il contagio da Covid è in aumento. E sarà affrontato anche il tema di quei sanitari che non si sono lasciati iniettare il siero eppure continuano a lavorare nelle strutture ospedaliere. Naturalmente nel corso della puntata si parlerà anche di altri argomenti. A partire dal caro energia e dagli effetti che si stanno riversando sulle aziende italiane. Tema della serata sarà anche lo sballo tra gli adolescenti, purtroppo sempre più frequente e in alcuni casi anche causa di tragedia. Si discuterà della sicurezza delle città, in particolare nei confronti degli anziani, sempre più nel mirino dei criminali, come la signora di Milano uccisa per soli 40 euro.

Matrimonio a prima vista 2021, le coppie si riuniscono: due su tre sono in difficoltà

Altro argomento scottante che verrà affrontato con gli ospiti, sarà quello relativo al cibo sintetico contro quello made in Italy. Sembra che con i soldi dell’Europa si finanzieranno gli alimenti creati in laboratorio, mentre le industrie italiane sono costrette a ridurre la produzione, licenziare o addirittura chiudere per il caro bollette. Spazio infine al consueto appuntamento di Fuori dal coro sui ladri di case. Annunciata un'intervista esclusiva al signor Ennio di Roma che al suo rientro dall'ospedale ha trovato la casa occupata dai rom. E' possibile che accadano ancora cose del genere?

Covid, lavoro e musica al centro della puntata di Porta a Porta: ospiti e anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.