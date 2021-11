Porta a Porta: Covid, lavoro e musica al centro della puntata. Tra gli ospiti il ministro Orlando e il trio Il volo. Le anticipazioni

09 novembre 2021 a

Stasera in tv martedì 9 novembre, su Rai 1 in seconda serata atteso appuntamento con il talk più seguito della programmazione televisiva del nostro Paese: Porta a Porta. Chi sarà oggi l'ospite principale di Bruno Vespa? E quali saranno gli argomenti al centro della puntata che inizierà intorno alle ore 23,45? Anche stasera Vespa accoglierà nel suo ambito salotto un componente del governo guidato da Mario Draghi, un ministro. Stavolta è il titolare del dicastero del lavoro e delle politiche sociale, Andrea Orlando. Si parlerà quindi di lavoro, della manovra, delle aziende in crisi e dei provvedimenti studiati dall'esecutivo per cercare di aiutare gli italiani che vivono una fase difficile. Ma naturalmente verrà affrontato anche il tema del Covid.

E' vero che l'Italia in questa fase sta vivendo una quarta ondata meno drammatica rispetto ad altri paesi, ma è altrettanto vero che l'emergenza resta elevata e che è molto complesso cercare di capire cosa accadrà nelle prossime settimane. In studio ci sarà Matteo Bassetti, direttore di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che farà il punto sulla pandemia e sui possibili sviluppi. Ospite di Porta a Porta anche Maurizio Molinari, direttore del quotidiano La Repubblica.

La seconda parte del programma della rete ammiraglia della Rai, sarà invece riservata alla musica. Le domande di Bruno Vespa saranno rivolte ai componenti del trio Il volo che presenteranno il loro nuovo album, dedicato al maestro Ennio Morricone ed ai suoi successi internazionali. Già da diversi giorni il trio Il volo sta proponendo il suo ultimo lavoro, un album molto intenso e significativo che riporta al centro dell'attenzione generale alcune melodie e composizioni di uno dei maggiori musicisti del nostro Paese. Solita puntata particolarmente intensa, dunque, e come al solito Porta a Porta spazierà dai temi più complessi e impegnativi a quelli più culturali, come la pubblicazione di un nuovo disco, basato su musiche straordinarie.

