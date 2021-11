Michela Giraud, dall'amore per Riccardo Cotumaccio alla carbonara piatto preferito

09 novembre 2021 a

Michela Giraud è un'attrice comica e noto personaggio televisivo e del web. Nata a Roma il 28 luglio 1987, sotto il segno zodiacale del Leone, Michela Giraud è cresciuta e ha vissuto sempre nella Capitale, ad eccezione di una breve esperienza a Milano, dove si è recata per lavoro. Ha studiato al liceo classico e si è poi iscritta all’Università La Sapienza di Roma, laureandosi nel 2013 in storia dell’arte con 110. E' diventata famosa al grande pubblico per essere stata una protagonista del successo di Lol su Amazon, lei che pure viene da una gavetta importante.

Tra le curiosità sul suo conto, un rapporto (profondo) con il cibo e (meno profondo) con lo sport: "Ho avuto più personal trainer che ex. Sono la loro grande delusione", ha spiegato in una vecchia intervista. "In cucina? Mi piace mangiare, la carbonara è il mio piatto preferito, e anche cucinare. Faccio il sugo di pomodoro alla vecchia maniera, cotto per ore, con la buccia di parmigiano dentro", le sue parole di qualche tempo fa. E poi ancora la battuta sulla comicità: "E' come il sesso - ha detto in una intervista effettuata recentemente -: se ne parli non ne stai facendo".

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzata con Riccardo Cotumaccio: "Ma c’è da dire che con Riccardo tiro fuori un lato di me che non direste mai. Chissà se avrò mai il piacere di poterlo inserire un giorno in un personaggio magari di un film o di una serie. Di Riccardo poi tutti apprezzano moltissimo l’imitazione di Conte, ma io amo il suo Richard Benson”, ha raccontato di lui. Prima di dedicarsi al teatro, Michela ha studiato danza per ben 10 anni. Quando si è accorta che non faceva per lei, ha cambiato strada e ha trovato il successo. Tra le attività preferite di Michela spiccano il nuoto e la vela. Michela Giraud è conduttrice de Le Iene, nella puntata di martedì 9 novembre.

