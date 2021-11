Cartabianca, stasera in tv su Rai 3 il programma firmato da Bianca Berlinguer: ospiti e anticipazioni

09 novembre 2021 a

Stasera in tv, martedì 9 novembre, su Rai 3, inizio alle 21.20, nuovo appuntamento con Cartabianca, il talk condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer che mette al centro dell'attenzione i temi di attualità, grazie alla partecipazione di ospiti sempre illustri e numerosi. Nei giorni scorsi il programma ha lanciato sui social uno spot esplicito: "Mentre la crescita dei contagi, più contenuta in Italia che in altri paesi europei, spinge il governo verso la proroga dello stato d'emergenza e dell'obbligo di green pass, la politica, tra incertezze e inquietudini che attraversano entrambi gli schieramenti, si prepara alla cruciale scadenza dell’elezione del Presidente della Repubblica".

Dunque il Covid e i giochi per l'elezione del successore di Sergio Mattarella, saranno al centro della puntata di questa sera. Anche se in Italia la curva crescente dei contagi è meno accentuata rispetto ad altri Paesi, l'emergenza sanitaria resta ancora forte e molto sentita. Una frangia estremista di no vax continua a non cedere e sembra impossibile arrivare alla vaccinazione completa, che sarebbe necessaria per combattere la pandemia con la migliore delle armi. L'emergenza Covid si riflette anche sull'azione del governo guidato da Mario Draghi, ma anche sui giochi per la scelta del nuovo Presidente della Repubblica. Quali strategie adotteranno i partiti? Quante guerre intestine si stanno combattendo? E chi la spunterà? Contestualmente riuscirà il governo a convincere tutti gli italiani a vaccinarsi per cercare di mettere il virus finalmente alle corde?

Come sempre gli ospiti della serata saranno ufficializzati stasera stessa, nel tardo pomeriggio.

