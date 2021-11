Matrimonio a prima vista 2021, le coppie si riuniscono: due su tre sono in difficoltà. Le anticipazioni della puntata del 9 novembre

09 novembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, martedì 9 novembre, va in onda su Real Time la settima e penultima puntata di Matrimonio a prima vista. Un appuntamento speciale quello in onda questa sera dalle ore 21,25 perché tutte e tre le coppie si ritroveranno, nella più classica delle reunion, e si confronteranno raccontando i loro percorsi. E le anticipazioni svelano che due coppie su tre sono in grande difficoltà.

La coppia formata da Martina e Davide arriverà sul posto della reunion separatamente. Lei, dopo aver trascorso qualche giorno con lo sposo, ha deciso di tornare a casa sua molto delusa dell'andamento del loro rapporto. Però Martina fa capire, alle altre coppie, di essere comunque interessata a continuare la storia con Davide. Un attegiamento positivo frustrato però da quello di Davide che in maniera esagitata mette a disagio la moglie mettendo in pericolo la buona riuscita dell'esperimento di coppia. Non va di certo meglio tra Dalila e Manuel, anzi. Le cose stanno sempre andando peggio. Marito e moglie arrivano insieme alla riunione con le altre coppie ma tra i due i rapporti sono tendenti al gelo. Solo confrontandosi con gli altri capirano di aver fatto molti passi sbagliati. Chissà se avranno voglia di raddrizzare il loro percorso anche se nella parte finale.

Quella formata da Sergio e Jessica è la coppia che ha percorso meglio il tragitto insieme. Trovata un'inaspettata, dopo i primi passi, complicità di coppia, hanno affrontato e superato i problemi (in particolare quelli legati all'attrazione fisica) e ora sono piuttosto affiatati. Tanto da essere anche una sorta di guida per le altre due coppie. Sergio ha tra l'altro conosciuto i genitori di Jessica ed è piaciuto tanto. Le possibilità che questa coppia continui il loro percorso unita anche al di fuori del programma sono sempre più alte con il passare delle puntate.

