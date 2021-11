Vanessa Scalera, l'amore con il regista Filippo Gili: ma niente figli né matrimonio

09 novembre 2021 a

Vanessa Scalera è un'attrice tra le più amate dal pubblico, soprattutto per essere la protagonista della serie di Rai1 Imma Tataranni Sostituto procuratore. Nata a Mesagne, in Puglia, il 5 aprile del 1977, in una vecchia intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni ha raccontato la sua infanzia: i pomeriggi trascorsi a recitare poesie e a dedicarsi alla sua passione più grande, quella per l'artista Adriano Celentano: "Ripenso a quella ragazzina che amava stare su un palco, recitare poesie e monologhi e fare le imitazioni. Quella di Celentano, che è il mio grande amore da sempre, mi riusciva benissimo", le sue parole pronunciate tempo fa. A 19 anni, poi, si è trasferita a Roma e si è iscritta a un corso di recitazione. Così, ha avuto inizio la sua carriera.

Per quanto riguarda la vita privata, Vanessa Scalera è fidanzata con l'attore e regista teatrale Filippo Gili. Entrambi però sono molto riservati. Lui è un regista e un attore teatrale, di rado hanno anche lavorato insieme. I due stanno insieme da dieci anni ma non hanno figli né tantomeno pensano di diventare marito e moglie contraendo un matrimonio. Vanessa Scalera ha lavorato con Nanni Moretti nel film Mia madre e con Marco Tullio Giordana nella pellicola Nome di donna.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, ha recitato in Squadra Antimafia Palermo oggi, e Lea, film che racconta la vita di Lea Garofalo (una testimone di giustizia barbaramente assassinata dalla ‘ndrangheta). Poi il successo appunto con Imma Tataranni Sostituto procuratore.

"Ho fatto un provino, poi un altro, poi un altro, un altro e un altro ancora. Finché il 10 luglio 2018 mi arriva un messaggio secco dal regista Francesco Amato: Ciao Imma. Non ci potevo credere, ero felice. E pure lui. Poi ci siamo sentiti e Francesco, supertifoso della Juventus, mi ha detto: ‘Oggi è un giorno bellissimo: la Juve ha preso Ronaldo e io ho preso la Scalera!'". La Scalera è la protagonista della serie Imma Tataranni, nella puntata finale di martedì 9 novembre.

