Silvio Orlando, dal sogno di un film erotico con Sharon Stone al matrimonio con Maria Laura Rondanini

Silvio Orlando è uno degli attori italiani più apprezzati dal pubblico. Ha 64 anni è nato a Napoli il 30 giugno 1957, sotto il segno zodiacale del Cancro. Recentemente si è espresso così su quale sia stata l'ultima grande gioia provata in carriera. "E' arrivata proprio al Lido di Venezia per la prima mondiale di The Young Pope, con una standing ovation internazionale in sala", ha detto in una intervista di qualche tempo fa. In passato a Giffoni aveva espresso il desiderio di recitare con Sharon Stone e Sorrentino gli ha permesso di realizzare il sogno. "Se ora sono felice? Quasi: all'epoca dissi che volevo fare un film erotico con lei, in The New Pope andavo solo a pranzo insieme in mensa. La mia compagna erotica era stata Diane Keaton, ma c'erano troppi vestiti tra di noi", ha affermato con ironia.

Sempre tempo fa, Silvio Orlando ha spiegato il motivo della sua vena malinconica che caratterizza la sua recitazione: "Quando avevo sei anni, mia madre si è ammalata per tre anni e poi l'ho persa - ha ricordato in passato - è stato travolgente e vedo quei momenti ogni volta che chiudo gli occhi, ma ho esorcizzato quella ferita portando il buon umore al pubblico ed empatizzando con chi ho davanti e che forse ha sofferto anche più di me. E allora quella sofferenza diventa poesia”. Ha ottenuto il successo e la definitiva consacrazione nel 1995 con il film La scuola di Luchetti e con Ferie d’agosto di Virzì.

Perfetto nel portare sullo schermo i vizi e le virtù dell’uomo comune, ma notevole anche nei ruoli cameo che spesso gli sono stati affidati, Silvio Orlando ha consolidato la sua carriera con la partecipazione a La mia generazione di Wilma Labate, a Nirvana di Salvatores fino a quell’Aprile di Moretti, grazie al quale ha guadagnato, per l’interpretazione ironica e surreale del cuoco trotzkista, il premio David di Donatello per il miglior attore non protagonista nel 1998. Per quanto riguarda la vita privata, dopo 9 anni di convivenza, Silvio Orlando ha sposato l’attrice Maria Laura Rondanini il 6 ottobre 2008. Le nozze si sono tenute a Venezia presenziate dal sindaco Massimo Cacciari. Orlando è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di martedì 9 novembre.

