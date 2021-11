Pino Donaggio, dal matrimonio con Rita Cucco i due figli Cristiano ed Elisabetta: la canzone per la moglie

09 novembre 2021 a

Pino Donaggio è un cantautore e compositore italiano. Tantissime le canzoni scritte e portate al successo anche da Mina; il suo brano più noto, Io che non vivo (senza te) ha venduto oltre 80 milioni di copie in tutto il mondo. "La soddisfazione maggiore è che una melodia scritta a casa mia, sul mio pianoforte e dedicata alla mia ragazza di allora, che poi è diventata mia moglie, abbia unito così tante persone nel mondo", ha dichiarato qualche tempo fa. Come compositore di colonne sonore, Pino Donaggio ha collaborato, tra gli altri, con registi come Brian De Palma, Dario Argento e Pupi Avati.

Nel 2021, ormai a un passo dagli 80 anni, ha deciso di raccontarsi in una biografia, dal titolo Come sinfonia, scritta a quattro mani con Anton Giulio Mancino, insegnante di Cinema all’Università di Macerata, per l’editore Baldini Castoldi. Un’occasione per farsi conoscere meglio anche dai più giovani.

Per quanto riguarda la vita privata, è sposato nel 1966 con Rita Cucco, di Venezia come lui; dal matrimonio sono nati due figli, Cristiano ed Elisabetta, poi Donaggio ha avuto tre nipotini. “Non amo la tv - ha spiegato in una vecchia intervista - perché non mi piacciono i copioni. Le migliori ispirazioni? Le prendo da Venezia, dall'arte. Ma una delle musiche più belle l'ho composta ad Auronzo: Museum, sei minuti di musica ininterrotta per il film Vestito per uccidere di Brian De Palma”.

Ha partecipato a dieci edizioni di Sanremo, di cui è stato anche Direttore artistico insieme a Giorgio Moroder e Carla Vistarini, nel 1977. Viene da una famiglia di musicisti e pertanto il suo destino era quasi scritto. "Mio nonno era musicista, mio zio primo flauto al Teatro La Fenice, altri due fratelli di mio padre suonavano e mio papà aveva una sua orchestra che si esibiva nei locali. Con lui, all’inizio della carriera, c’era anche il giovane Sergio Endrigo. Sono entrato in Conservatorio da bambino per studiare violino. Il mio sogno era quello di fare il solista, girare il mondo facendo concerti. Non immaginavo che avrei cantato e poi composto colonne sonore", le sue parole in una intervista di qualche tempo fa. Donaggio è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di martedì 9 novembre.

