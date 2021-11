Uomini e donne, quanti baci nel trono classico: Andrea Nicole presa da Ciprian ma si fida più di Alessandro

09 novembre 2021 a

Ancora colpi di scena a Uomini e donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì dalle 14,45. Nella puntata di martedì 9 novembre, secondo le anticipazioni riportate dai siti specializzati, dovrebbero verificarsi diverse sorprese. Nella puntata di lunedì 8 è stata Ida Platano a raccontare il suo appuntamento con Diego Tavani a Castel Gandolfo: i due si sono baciati davanti al panorama di Roma di notte.

Spazio quindi anche a Biagio Di Maro che si è lamentato delle dame con le quali è uscito fino a quel momento perché si è sentito usato. Non sono mancate le reazioni delle dame a partire da Isabella Ricci e Rosy.

Tornando all'appuntamento di martedì 9, per quanto riguarda il trono classico, Andrea Nicole Conte è uscita ancora con Ciprian Aftim. Gianni Sperti, storico opinionista del programma, ha ribadito come lui non si fidi ancora del corteggiatore perché non lo vede sincero. Ma sarebbero due i baci importanti che si vedrebbero nella puntata odierna non oscurati dalle telecamere: il primo tra Andrea Nicole e Ciprian, il secondo tra Roberta Giusti e Luca Salatino. Andrea Nicole è molto presa emotivamente da Ciprian, ma si fida più di Alessandro. Roberta, invece, sembra molto presa da Luca.

Per quanto riguarda il trono over non mancheranno le consuete schermaglie tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, che è stata scaricata anche dal suo ultimo corteggiatore. Infine si parlerà ancora di Ida Platano: sembra infatti che la sua conoscenza con Diego Tavani durerà meno del previsto. La dama verrà molto criticata, tanto che lascerà più volte lo studio. Insomma, tanta carne al fuoco per una puntata che non deluderà i tanti telespettatori. Appuntamento su Canale5 con Uomini e donne, dalle 14,45.

