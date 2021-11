Fiorella Mannoia e il suo mondo, ospiti e anticipazioni di tutta la settimana

08 novembre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 8 novembre, in seconda serata la terza settimana de La versione di Fiorella, il nuovo programma di Fiorella Mannoia in onda anche ogni giovedì e venerdì. Nella puntata di stasera, sempre su Rai 3 e a partire dalle ore 23.20, l'artista ospiterà nel suo salotto televisivo l’attore Emilio Solfrizzi, il giornalista e corrispondente da Washington Antonio Di Bella, l’artista italiano di fama internazionale Jorit e la giovane cantautrice Olivia, protagonista della rubrica musicale del programma La canzone sospesa, dedicata ai giovani talenti. Una puntata che si annuncia intensa, come del resto quelle del resto della settimana.

Giovedi 11 novembre, infatti, sarà la volta di Mario Tozzi, Edoardo Bennato e Ilaria Gaspari, mentre a chiudere la settimana, venerdì 12 novembre, ci sarè l'attore Claudio Santamaria. La versione di Fiorella, come spiega la stessa Rai in un suo comunicato, prende spunto da Almanacco del Giorno dopo, lo storico programma di Rai 1 andato in onda tra la metà anni Settanta e la metà anni Novanta, per darne una nuova versione, dove si raccontano - nel giorno della messa in onda - eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo, si festeggiano compleanni, eventi e ricorrenze.

Va quindi in onda un programma ogni volta diverso, scandito dalla presenza di ospiti che intervengono nel racconto, portando la loro testimonianza diretta o indiretta dei fatti del giorno. Ma con Fiorella Mannoia, ovviamente, i ruoli a volte possono ribaltarsi, facendoci così vedere gli ospiti in una veste insolita: attori che si divertono a cantare e suonare, cantanti che diventano interpreti di storie. La musica è, naturalmente, insieme ai filmati di repertorio, uno degli elementi del racconto. Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci sono l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari. Un programma, dunque, molto particolare che punta soprattutto sulla qualità degli ospiti e degli argomenti che di volta vengono affrontati o raccontati.

