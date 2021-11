Settestorie, il mondo della chirurgia estetica e dei social: giovani tutti schiavi di botox e selfie?

08 novembre 2021 a

E' una puntata che si annuncia particolarmente importante, quella di stasera in tv, lunedì 8 novembre, in seconda serata su Rai 1. L'approfondimento giornalistico condotto da Monica Maggioni, pone l'attenzione sul mondo della chirurgia estetica. Sempre più giovani sono schiavi del botox da selfie, obbligati ad essere perfetti come nei filtri di Instagram, per guadagnare fama e like. Una regola non scritta che è ormai entrata di prepotenza nella vita di tutti, soprattutto dei ragazzi.

Nella puntata di stasera, Settestorie porta gli spettatori ai confini dell'apparire con un reportage sul mondo della chirurgia estetica. Nello studio della beauty planner Antonella si intrecciano i racconti di Margherita, Greta e Simona alla rincorsa di una bellezza artificiale. Ma un viso ritoccato aiuta ad avere maggior fiducia in se stessi? E cosa succede quando, intervento dopo intervento, non ci si riconosce più nell'immagine riflessa nello specchio? Monica Maggioni ne parlerà con il chirurgo plastico Erik Geiger e con lo psicologo Leonardo Mendolicchio.

Lo sviluppo dei social, l'importanza deifollower, la vanità, ma anche la possibilità di lauti guadagni qualora si sappia ben cavalcare questo mondo, hanno innescato un circolo vizioso difficile da superare. Le spiegazioni di Erik Geiger aiuteranno a comprendere la grandezza del fenomeno della chirurgia plastica e quelle dello psicologo Leonardo Mendolicchio cercheranno di alzare il velo sui problemi mentali che si possono creare o sulle dipendenze che ci sono alla base di tali comportamenti. Ma quanto hanno influito i social su questo aspetto? Cosa potrà accadere nei prossimi anni? Il fenomeno è destinato ad ampliarsi ancora? Domande ormai entrate nella nostra quotidianeità a cui Settestorie cercherà di dare risposte o comunque a fornire elementi per far comprender meglio la pericolosità del fenomeno ed i rischi che sono ad esso legato.

