Lorenzo Amoruso, l'amore per Manila e la ex Giulia. E' stato il primo capitano cattolico dei Rangers di Glasgow

Sarà Lorenzo Amoruso uno degli ospiti del Grande Fratello Vip nella serata di oggi lunedì 8 novembre 2021. L'ex calciatore è il compagno di Manila Nazzaro, l'ex Miss Italia tra le concorrenti di questa sesta edizioni del reality nella versione vip. Proprio la sua fidanzata, in uno degli ultimi day time del reality ha fatto una sorta di consuntivo della sua vita fino ad ora, parlando dei momenti belli e brutti.

Nazzaro infatti è stata sposata con Ciccio Cozza, storico numero dieci e capitano della Reggina, sino a quando l'ex Miss Italia non ha scoperto che suo marito, con cui aveva avuto due figli, si era costruito una famiglia parallela. Una scoperta choc che l'ha portata a vivere anni difficili tra cui una complicata malattia. E proprio aver conosciuto Lorenzo Amoruso è stata la svolta per tornare ad essere una donna felice. "Manca solo il matrimonio, sarebbe un sogno bellissimo, il mio grande sogno. Qualcosa che ci meritiamo entrambi” ha confessato Manila.

Ma chi è Lorenzo Amoruso? Originario di Bari, 50 anni, da calciatore è stato un difensore molto grintoso cresciuto nel Bari sino all'esordio in prima squadra e al mitico trionfo nella Mitropa Cup. Poi l'esperienza con la Fiorentina con cui ha vinto Supercoppa Italiana e Coppa Italia, successi che l'hanno fatto diventare uno dei difensori più apprezzati anche a livello internazionale. Arrivò infatti successivamente la grande avventura in Scozia - fu infatti uno dei primi italiani a imporsi all'estero - diventando una delle icone dei Rangers di Glasgow. Inoltre fu il primo capitano cattolico della formazione di Glasgow, compagine storicamente espressione di una tifoseria protestante. Con i Rangers vinse tutto a livello nazionale e dopo sei intense stagioni si trasferì in Inghilterra (Blakcìburn Rovers). Appesi gli scarpini al chiodo è stato dirigente della Fiorentina (osservatore) mentre ora fa l'opinionista in tv. Negli ultimi anni ha iniziato a far parte del mondo dello spettacolo: prima la conduzione di Squadra da incubo (Tv8), poi la partecipazione a Celebrity MasterChef Italia e infine, con la compagna, Manila, ha preso parte all'ottava edizione di Temptation Island. Amoruso, che ha seguito anche gli studi di Psicologia e Pedagogia, prima di Manila aveva vissuto una storia d'amore con Giulia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne.

