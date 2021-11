Grande Fratello Vip, stasera in tv 8 novembre su Canale5: un concorrente a rischio squalifica e le sorprese

08 novembre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 9 novembre 2021, su Canale5 va in onda la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip (dalle ore 21,40). Un appuntamento, quello con il reality condotto da Alfonso Signorini, che si preannuncia come al solito ricco di sorprese e colpi di scena. Tra cui un giallo? Alex Belli rischia di dover abbandonare definitivamente la casa.

A sganciare la bomba è stata l'ex tronista Sophie Codegoni che ha rivelato ai suoi compagni di avventura di aver visto l'attore aprire la seconda porta rossa della casa più spiata dagli italiani. Un gesto che comporterebbe la squalifica dal gioco. Infatti dopo essersi confrontato con Delia Duran, Alex ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip. L'attore si è recato alla porta rossa deciso a lasciare la Casa, ma è stato fermato da Soleil Sorge. "Guardate che ha aperto la seconda porta che dà sull’esterno. Ragazzi è ovvio che è squalificato. Ma no, guardate che questo è il regolamento. Ha aperto davvero la seconda porta, oltre che la prima ovviamente. Vi dico che l’ho visto io è. L’ha aperta, ok che non è uscito, ma l’ha aperta. Se apri la prima porta rossa sei eliminato, se apri la seconda sei squalificato. Vuol dire che nemmeno più in studio puoi andare. Questo è il regolamento. L’ho letto sul contratto e poi è sempre successo così" ha raccontato Sophie ad alcuni degli altri concorrenti. Informato della questione Belli sembra sereno: "Non ho varcato, la porta. Conta quello" ha spiegato da par suo.

Manila Nazzaro sarà invece protagonista di una speciale sorpresa: Lorenzo Amoruso entrerà nella casa per abbracciarla. L'ex Miss Italia ha più volte raccontato l'importanza del fidanzato e quanto le manchi. Tra le altre sorprese anche una per Giucas Casella: incontrerò la sua amata cagnolina Nina. Attesa poi per l'esito del televoto: in nomination ci sono Alex Belli, Carmen Russo, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge.

